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Набережная в тумане

Туман и слабый дождь: погода в Абхазии на пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (629)
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В пятницу, территория Абхазии будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 22 марта будет облачная погода с прояснениями, однако, ночью и утром, из-за незначительной смены воздушных масс,  возможен слабый дождь, туман.

Атмосферное давление в норме, 762 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем воздух прогреется до +22˚С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды будет от умеренного в два балла до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %. 

Темы:
Погода в Абхазии (629)



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