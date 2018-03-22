Туман и слабый дождь: погода в Абхазии на пятницу

В пятницу, территория Абхазии будет находиться в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 22 марта будет облачная погода с прояснениями, однако, ночью и утром, из-за незначительной смены воздушных масс, возможен слабый дождь, туман.

Атмосферное давление в норме, 762 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем воздух прогреется до +22˚С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды будет от умеренного в два балла до значительного в три балла.

Относительная влажность воздуха, 60-80 %.