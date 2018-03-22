Туман и слабый дождь: погода в Абхазии на пятницу

СУХУМ, 22 мар – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что в пятницу 22 марта будет облачная погода с прояснениями, однако, ночью и утром, из-за незначительной смены воздушных масс, возможен слабый дождь, туман.
Атмосферное давление в норме, 762 миллиметров ртутного столба, будет понижаться.
Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду.
Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем воздух прогреется до +22˚С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение морской воды будет от умеренного в два балла до значительного в три балла.
Относительная влажность воздуха, 60-80 %.