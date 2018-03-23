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Беслан Агрба

Агрба о миссии Московской абхазской диаспоры: процветающая Абхазия

© Sputnik / Илона Хварцкия
В Абхазии
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Пресс-конференция, посвященная 60-летию Московской абхазской диаспоры, прошла в Sputnik Абхазия в пятницу 23 марта.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik, Амра Амичба. Суперпоект, осуществлением которого бы гордилась Московская абхазская диаспора — устойчивое развитие Абхазии. Об этом сказал глава диаспоры Беслан Агрба на пресс-конференции в Сухуме.

"Абхазское государство создано, не всеми признано, но существуют все атрибуты государства. Вызов для нас – суметь решить вопрос об устойчивом развитии абхазского государства. Важный вопрос, который объединяет активную часть московской диаспоры. Мы за это очень переживаем. Мы же как — живем и работаем, ходим в разные ведомства, общаемся с разными людьми, а когда собираемся, о чем мы разговариваем, конечно, об Абхазии", — поделился Агрба.

Беслан Агрба
© Sputnik Александр Натрускин
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По его словам, готовится обращение ко всем абхазским диаспорам мира, ко всем, кто обладает потенциалом, с призывом помочь в развитии Абхазии.

"На площадке общественных форумов мы должны конкретно обсудить те вызовы и проблемы, которые есть в Абхазии: в сфере здравоохранения, правоохранительных органов, экономики, как все должно развиваться", — перечислил Беслан Агрба.

Важной миссией, которую готова брать на себя Московская абхазская диаспора, Агрба назвал проекты, связанные с исторической родиной.

"Миссия диаспоры – сохранение аутентичности национально-этнической и желание вдали от родины чувствовать свою причастность к родине, к национальности, к народу. Просто заниматься обучением языку, танцам – это все, конечно, интересно, но когда есть сильное, самодостаточное, развивающееся государство, в этом смысле можешь себя чувствовать спокойно и жить так, как живут другие диаспоры. Мировые еврейские и армянские диаспоры очень помогают каждая своей исторической родине, хотя государства Израиль и Армения достаточно сильны. Мы понимаем, что нам нужно это делать, потому что, когда ребенок маленький, я имею в виду наше государство, ему нужна помощь. И те, кто считают, что они могут это делать, должны помогать своему государству", — подчеркнул глава Московской абхазской диаспоры Беслан Агрба.

Беслан Агрба во время ПК об открытии международного фонда культуры Ф.Искандера Стоянка человека
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Точную численность абхазов, проживающих в Москве, он затруднился назвать, но активный костяк диаспоры составляют около двухсот человек.

"Зарегистрированных около семисот человек. Более точное количество можем оценивать по тому, сколько приходят на выборы, их почти четыре с половиной тысячи. Думаю, после войны количество возросло, потому что многие уехали из Абхазии. Мы считаем членами диаспоры и тех, кто приехал учиться в Москву, наших студентов и аспирантов", — отметил Беслан Агрба.

Агрба уточнил, что 25 марта отмечается не 60-летие Московской абхазской диаспоры, а юбилей начала мартовских встреч Московской абхазской диаспоры.

"В каком-то смысле это большой праздник Тараса Мироновича Шамба, который организовывал эти встречи. Уникальный случай, когда человек, который был у истоков, через 60 лет будет главным именинником на празднике. Он полон сил и энергии. Это замечательно. Огромная ему благодарность и поклон за его труд", — сказал Агрба.

Он рассказал, что землячество начало формироваться в 20-30 годы прошлого века, когда в Москву стали приезжать студенты.




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