Роланд Жиба приговорен к 15 годам лишения свободы

В Верховном суде Абхазии завершено рассмотрение уголовного дела Жиба Роланда, 1974 года рождения, обвиняемого предварительным следствием в умышленном убийстве и незаконном хранении огнестрельного оружия.

СУХУМ, 23 мар – Sputnik. Роланд Жиба признан виновным по всем статьям и пунктам обвинения и приговорен к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима. Об этом сообщается на сайте Генеральной прокуратуры Абхазии.

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Жиба Роланд, 1974 года рождения, обвинялся предварительным следствием в умышленном убийстве из корыстных побуждений, а также незаконном хранении, ношении и перевозке огнестрельного оружия.

Обвинительный приговор оглашен в Верховном суде Республики Абхазия под председательством судьи Мимозы Цушба.

Приговор вступает в законную силу в течение 15 рабочих дней, при отсутствии обжалований со стороны участников уголовного процесса.

Тело пропавшего жителя Сухума Беслана Квициния было обнаружено сотрудниками милиции 1 января 2017 года в лесу в Очамчырском районе. МВД республики назвало подозреваемым Роланда Ажиба, 43-летнего жителя села Гуада Очамчырского района. Подозреваемый в убийстве был объявлен в розыск.

5 мая 2017 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Службы государственной безопасности республики Роланд Жиба задержан и водворен в следственный изолятор.

Уголовное дело было направлено для рассмотрения в Верховный суд Абхазии.