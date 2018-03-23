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Мартовское наступление

23 марта 1993 года: очевидец свидетельствует о поджоге Госархива Абхазии

© Фото: предоставлено Музеем боевой Славы
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (222)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации Виктории Аргун в газете "Республика Абхазия":

"Живу я недалеко от Госархива Абхазии по улице Лесилидзе в Сухуме. И в тот день в конце октября, когда его здание загорелось, я стояла на улице и услышала разговор о пожаре. Мы с соседями поспешили к Госархиву и присоединились к людям, которые тушили здание. Пламя было на первом этаже.

Всего в тушении участвовало человек 10–12. Там, помню, был русский парнишка лет пятнадцати, еще – сторож архива. Облегчило нам задачу то, что во дворе архива метрах в пяти от здания расположен бассейн с водой (который, подумалось мне, предназначен для подобных целей). Скоро мы справились с огнем, шел уже только дым небольшой.

И тут к Госархиву подъехали трое в военной форме на легковой машине и выстрелами из пистолетов начали всех разгонять. Я отошла примерно до угла улиц Лесилидзе и Кирова, но там приостановилась и видела, как они несли в подъезд здания Госархива канистру – судя по всему с бензином, потому что через несколько секунд в здании вспыхнул сильный огонь. Я решила позвонить в милицию Валерию Ахуба – думаю, он все же что-то предпримет. Но видно кто-то уже до меня успел позвонить в пожарную охрану, потому что буквально через несколько минут появилась пожарная машина.

Но пожарные так и не стали тушить огонь – видимо, троица с пистолетами им посоветовала не соваться в это дело. Госархив горел всю ночь, зарево было видно из моего окна. На следующее утро я увидела только голые стены, да сторожа, который складывал там в кучу кирпичи. В ту же ночь сгорело и здание Абхазского научно-исследовательского института истории, языка и литературы им. Д. И. Гулиа".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (222)



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