Юрий Анчабадзе об абхазо-абазинском Конгрессе: была атмосфера единения

О некоторых итогах второго заседания Седьмого Всемирного абхазо-абазинского Конгресса (ВААК), которое прошло в Сухуме в четверг 22 марта, и о своей научной работе, в интервью на радио Sputnik рассказал известный этнограф-кавказовед, представитель абхазской диаспоры в Москве Юрий Анчабадзе.

СУХУМ, 25 мар – Sputnik. Второе заседание Седьмого Всемирного абхазо-абазинского Конгресса прошло в атмосфере единения и интеграции, сказал в интервью Sputnik этнограф-кавказовед, представитель абхазской диаспоры в Москве Юрий Анчабадзе.

"Это было выдающимся событием в общественной жизни за последнее время, потому что Конгресс был очень представительным, были естественно представители не только из Абхазии, но из Карачаево-Черкессии, Кабардино-Балкарии, наша диаспора из Турции, Сирии", — добавил он.

На Конгрессе был принят устав абхазо-абазинского Конгресса, которые закрепит основные положения его деятельности, напомнил участник форума.

© Sputnik / Томас Тхайцук Всемирный абхазо-абазинский Конгресс принял новый устав

"По завершению работы Конгресса, конечно, можно сделать несколько выводов о значении и смысле этого Конгресса. Прежде всего он подтвердил стремление нашей диаспоры к единению, к интеграции, мы помним, когда зародилась структура Конгресса, это было в 1993 году, в период, когда шла война, когда было поставлен под сомнение вопрос существования Абхазии и ее народа. Именно в этот момент собрались представители диаспоры и подтвердили свое стремление к единству", — сказал ученый.

Также Юрий Анчабадзе отметил, что проведенный форум подтвердил, что центр единения абхазов и абазин – это Абхазия.

"Местом пребывания руководящих органов Конгресса является Сухум, поэтому на Абхазии лежит очень большая ответственность, потому что все мысли нашей диаспоры связаны с Абхазией. Эта единственная страна, которая в независимом существовании продолжает развивать абхазо-абазинское единство", — считает этнограф.

Развивая свою мысль Анчабадзе заметил, что перед абхазо-абазинским Конгрессом стоят очень большие задачи.

© Sputnik / Томас Тхайцук Едины и неделимы: о главных идеях съезда абхазо-абазинского Конгресса

"Я принимал участие в работе экспертной группы по развитию культуры языка. Эта очень важная проблема, ни один народ, ни одна культура не может существовать без языкового сопровождения. Между тем, та информация по поводу владения родным языком среди абхазского и абазинского населения, которая была озвучена на заседании экспертного совета, была удручающей", — сказал он.

При этом ученый не склонен драматизировать, так как исчезновение абхазского языка предрекали очень давно, но он до сих пор жив.

"Гениальный Петр Карлович Услар, основоположник Кавказского языкознания, много сделавший для того, чтобы развивался абхазский язык, тоже был весьма пессимистичен и думал, что в ближайшие десятилетия абхазский язык исчезнет. Но этого не произошло, я думаю, что и в дальнейшем абхазскому языку уготована достаточно длительное существование, но успокаиваться нельзя, цифры действительно тревожные", — подчеркнул Анчабадзе.

Ученый также рассказал о научной деятельности, которую сейчас ведет.

"В настоящий момент я работаю по проекту абазино-абхазского объединения "Алашара", это публикация лекций гениального ученого Анатолия Несторовича Генко, который очень много сделал для развития кавказского языкознания, в частности абхазского языкознания. Не так давно у нас вышел абхазо-русский словарь Генко, оказалось, что он и прекрасный этнограф. Президент нашей Академии наук Зураб Джапуа обнаружил в архиве института восточных рукописей в Санкт-Петербурге неопубликованные лекции Анатолия Генко", — рассказал Анчабадзе.

Ученый рассказал, что было решено издать эти лекции, так как это первое в российском кавказоведении обзорное монографическое описание народов Кавказа, в том числе и абхазов.