25 марта 1993 года: свидетельство плененного абхазского писателя Джумы Ахуба

Из заметки писателя Джумы Ахуба "Эдуардюгенд" в газете "Республика Абхазия" от 25 марта 1993 года:

"Нас, пленных, завели в главный штаб в Очамчырском районе – бывшее здание райисполкома, ныне здание Администрации. Посадили в первом ряду кресел в конференц-зале. От удара прикладом автомата у меня из головы текла кровь, а другому пленному – Ласурия – при допросе, во время пыток, нанесли две ножевые раны. Эти детали упоминаю, чтобы сказать: не до того мне было – смотреть, что делается вокруг. Но вдруг меня поразил следующий эпизод. В зал вошел плотного телосложения шестнадцатилетний (как потом выяснилось) мальчишка в военной форме, правда, без автомата. Вся фашистская рать, – сидевшие и в зале, и в президиуме – словно во главе какого-то собрания – начали приветствовать его или громко говорить хвалебные слова об этом юном грузинском гвардейце. Один гвардеец, годившийся ему, если не в деды, то в отцы, словно на трибуне митинга во весь голос, как и все пустые люди, начал свою хвалебную речь:

– Клянусь матери, ребята. Когда я вижу его, нашего Гигу, нашего маленького. Сколько тебе лет, Гига?

– Четырнадцать! – гордо ответил юноша.

– Вот, видите, четырнадцать лет! Всего лишь четырнадцать! — И выставив свой толстый живот, подняв одной рукой автомат над головой, торжественно положив другую руку на плечи юноши, произнес: Клянусь матери, когда я его вижу, четырнадцатилетнего Гигу. Он приехал сам, приехал, школу бросил, родителей бросил, приехал сюда воевать! Когда я на него смотрю, когда я вижу, как он ненавидит абхазов, как он готов убивать абхазов, клянусь матери, у меня настроение становится сразу очень, очень хорошее! Гига, скажи, ты будешь убивать абхазов?

– Убью! Убью! – Пробормотал юный фашист.

– А теперь, Гига, посмотри сюда, – повернул он его лицом к нам, пленным. – Выбери, кого ты хочешь убить! Вот, давай, бей его, – указал верзила на одного пленного, возрастом годившегося ему в деды, – давай, Гига, бей его, он абхаз!

Пленный, который в отличие от меня не знал грузинского языка, при приближении юноши начал ему спокойно улыбаться. И вдруг юный шовинист закричал на весь зал: "Убью, абхаз!" и начал кулаками бить старика.

– Бей его! – Бей его! Кричали, хохотали, ободряли звереныша взрослые звери. Я невольно вспомнил эпизод из фильма "Обыкновенный фашизм". До падения гитлеровской Германии оставались считанные дни. Гитлеровская армия задыхалась, терпела одно поражение за другим. Уже некого было призывать на фронт. И тогда фюрер обратился с призывом к несовершеннолетним. Этих юных гитлеровцев, одурманенных фашистской пропагандой, так и называли «Гитлерюгенд». И вот в фильме фюрер приветствует юнцов, а до того дня, когда он, как скорпион, покончит с собой, оставались считанные дни.

– Браво, Гига! Браво! – орали, радовались взрослые фашисты, когда подросток сумел ударить старика так, чтобы из носа пошла кровь.

Все умирают по-разному. В упомянутом фильме, помню, на лице фюрера была печаль от близившегося конца. А тут у этих "ободрителей", – сытый (вероятно, от награбленного в Абхазии) смех. Затем, сидя в камере с разными пленными, я узнал, как в оккупированном селе обыкновенного сельского мальчика превратили в закоренелого убийцу. Сперва они давали ему автомат стрелять просто в мишень. Затем научили стрелять в животных: свиней, коров, буйволов, а больше всего в собак, оставшихся без хозяев в покинутых домах!

И через некоторое время маленькому фашисту дали возможность пристрелить одного мирного жителя – естественно не грузина. И пошло! Маленький волк – нацист, почуяв запах крови, стал выполнять важные задания. Засылали к абхазским партизанам, иногда с автоматом, а больше всего с минами. Сидя в темной сырой камере, вспоминая подобные факты, мне хотелось кричать: о, несчастная Грузия! Видать не только в конце двадцатого, но и в двадцать первом веке ты не сможешь вылечиться от страшной духовной болезни – от шовинизма. И, уверен я, еще не одним народам Кавказа придется почувствовать на себе, как чума владычествует ныне в шеварднадзевской Грузии, какие семена посеяны и с кем имеет дела ныне Абхазия".

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