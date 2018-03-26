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Хамса.

Нерыбный год: как проходила путина в Абхазии

© Sputnik Роберт Джопуа
В Абхазии
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До окончания путины хамсы остается неделя. О сезонном улове и нарушениях рассказал в Sputnik заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко.

Sputnik

Теплый Крым

Путина началась в декабре 2017 года. Кабинет министров Абхазии разрешил вылов до 25 тысяч тонн хамсы. Однако, как отметил заместитель председателя Госкомитета по экологии и охране природы Мурман Соломко, год выдался нерыбный.

Рыба
© Sputnik Томас Тхайцук
Рыба моей мечты: как проходит путина в Абхазии

"Промысел проходил очень вяло, очень слабо. Сама хамса была мелкой. Рыба с переменным успехом подходила к нашим водам. На сегодняшний день квоты еще не выловлены. Из разрешенных 25 тысяч выловлено примерно 20 тысяч хамсы. Навряд ли рыбаки смогут выполнить квоту. Дело в том, что за квоты уже заплатили. И вот рыбаки пытаются выполнить их. Деньги-то не возвращаются по закону", – сказал Соломко.

Соломко связывает плохой улов с относительно теплой зимой.

"Бывает такое, что хамса не подходит к нашим берегам, потому что там, где она находится, существуют благоприятные условия. В Крыму в этом году не было сильных морозов. Очевидно, хамса чувствовала себя хорошо. Сюда прорывались какие-то стада хамсы, которую и вылавливают. Резюме будет сделано Институтом экологии. Они занимаются исследованием, почему так происходит два года подряд", – добавил он.

Как отметил эколог, жители Абхазии постоянно заявляли о том, что промысел имеет стихийный характер, но это не так.

"Да, корабли могли постоянно находиться в море, но это не значит, что они постоянно ловили рыбу. Кто-то ждет в море, когда появится хамса и начнется промысел", — пояснил он.

Не без нарушений

Нарушения со стороны рыбаков все же были.

Корабль в Черном море.
© Sputnik / Томас Тхайцук
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"Когда суда подходят к берегу, обязательно проводится учет улова несколькими организациями. Это налоговая служба, ОБЕП, прокуратура. Все под строгим контролем. Безучетного промысла не происходит. Это даже невозможно никак. Так как в этом году была плохая путина, то мы выходили реже. Раз в месяц, но когда путина была интенсивной, мы еженедельно выходили в море. В этом году у нас с инспекторами-экологами было четыре выхода в море. Но стоит сказать, что жестких нарушений в этом году не наблюдалось. Тем не менее было составлено около 25 протоколов. В основном нарушении охранной зоны. То есть корабли заходили на охранную зону, ставили корабль на якорь. Но промысел в этих зонах не вели. За этим внимательно следят российские пограничники, которые оснащены специальной техникой", – добавил Соломко.

В 2018 году, по словам эколога, некоторые суда временно были отстранены от лова.

"Они по два раза нарушали правила, — констатировал заместитель председателя Госкомитета по экологии. – Проходили по запретной зоне, ловили рыбу в местах, где река впадает в море. Отстранение от промысла очень сильно бьет по карману судовладельцев, предприятия".

Путина завершится 31 марта 2018 года.




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