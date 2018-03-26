Опознан погибший при взрыве в селе Гумиста

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В результате взрыва в селе Гумиста погиб местный житель Беслан Латария 1960 года рождения, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.
"В ходе обследования места жительства была обнаружена записка, предположительно написанная гражданином Латария, согласно которой он просил родственников не искать его", — говорится в сообщении.
25 марта 2018 года примерно в 9 часов 20 мин в отделение милиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Гумиста Сухумского района прогремел взрыв.
Выехавшие на место оперативные группы обнаружили фрагменты человеческого тела, которые были доставлены в республиканский морг.
Место, где произошел взрыв, расположено в селе Гумиста Сухумского района в 70 метрах от железнодорожного полотна в лесной заболоченной местности.
Беслан Латария участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов имел ранения, жил один, без семьи. Прокуратура Сухумского района проводит проверку по факту взрыва, назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.