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Работники МЧС в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской мусоросвалкой, где найдено тело мужчины в 9 часов 30 минут 25 марта

Опознан погибший при взрыве в селе Гумиста

© Фото: МЧС Абхазии
В Абхазии
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21802

Взрыв, при котором погиб мужчина, произошел в лесном массиве Сухумского района около железнодорожных путей между Новым районом и городской свалкой 25 марта.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. В результате взрыва в селе Гумиста погиб местный житель Беслан Латария 1960 года рождения, сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры Абхазии.

МЧС Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Мужчина погиб в результате взрыва в Сухумском районе

"В ходе обследования места жительства была обнаружена записка, предположительно написанная гражданином Латария, согласно которой он просил родственников не искать его", — говорится в сообщении.

25 марта 2018 года примерно в 9 часов 20 мин в отделение милиции поступило телефонное сообщение о том, что в селе Гумиста Сухумского района прогремел взрыв.

Выехавшие на место оперативные группы обнаружили фрагменты человеческого тела, которые были доставлены в республиканский морг.

Место, где произошел взрыв, расположено в селе Гумиста Сухумского района в 70 метрах от железнодорожного полотна в лесной заболоченной местности.

Беслан Латария участник Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов имел ранения, жил один, без семьи. Прокуратура Сухумского района проводит проверку по факту взрыва, назначены судебно-медицинская и взрыво-техническая экспертизы.




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