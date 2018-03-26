Хаджимба выразил соболезнование Путину в связи с трагедией в Кемерово

Рауль Хаджимба отметил, что Абхазия с глубокой скорбью восприняла известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали многочисленные человеческие жертвы.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба 26 марта выразил соболезнование президенту Российской Федерации Владимиру Путину и семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово.

"От имени руководства Республики Абхазия и от себя лично выражаю Вам и семьям погибших в результате пожара в торговом центре в Кемерово искренние соболезнования. Мы с глубокой скорбью восприняли известие о произошедшей трагедии, результатом которой стали многочисленные человеческие жертвы. В этот трудный час мы вместе с Вами, с родными и близкими погибших переживаем эту тяжелую утрату и желаем скорейшего выздоровления всем пострадавшим", — говорится в соболезновании.

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье. Очаг возгорания находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека.