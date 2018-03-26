Кратковременный дождь: погода в Абхазии на вторник

Во вторник территория Абхазии окажется в области пониженного атмосферного давления, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 26 мар – Sputnik. По сообщению абхазских синоптиков, во вторник 27 марта в Абхазии будет облачная погода с прояснениями, ночью преимущественно без осадков, в первой половине дня из-за незначительных перепадов температуры воздуха и атмосферного давления местами возможен кратковременный, слабый дождь.

Атмосферное давление 760 миллиметров ртутного столба.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Температура воздуха ночью опустится до +8˚С, днем воздух прогреется до +21˚С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение морской воды умеренное, силой в два балла.

Относительная влажность воздуха 60-80 %.