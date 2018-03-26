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Подразделения Российских миротворческих сил движутся по Сухумскому шоссе.

26 марта 1993 года: Сухум опустел

© Sputnik. Тутов
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (225)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

В газете "Республика Абхазия" 26 марта 1993 года была напечатана статья под псевдонимом А. Пасания.

"За исключением центральной части проспекта Мира, улицы города пустынны. Жители стараются не выходить на улицу. Многие покинули город со своими семьями, выехав в Тбилиси, Кутаиси, Мегрелию и другие регионы, но немало и таких, которые потом вернулись, столкнувшись со сложной криминогенной обстановкой, отсутствием заботы о беженцах и безразличием к их судьбам. Бодрые рапорты представителей марионеточного правительства в Сухуме по радио и телевидению о том, что перебои с хлебом и другими продуктами питания удалось ликвидировать, вызывают у людей лишь раздражение, ибо они своими глазами видят иное. Изменился не только облик города, но и сами сухумцы. Они стали замкнуты и осторожны в беседах. Основная забота – достать продукты, свести концы с концами, как-то выжить".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (225)



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