26 марта 1993 года: Сухум опустел

В газете "Республика Абхазия" 26 марта 1993 года была напечатана статья под псевдонимом А. Пасания.

"За исключением центральной части проспекта Мира, улицы города пустынны. Жители стараются не выходить на улицу. Многие покинули город со своими семьями, выехав в Тбилиси, Кутаиси, Мегрелию и другие регионы, но немало и таких, которые потом вернулись, столкнувшись со сложной криминогенной обстановкой, отсутствием заботы о беженцах и безразличием к их судьбам. Бодрые рапорты представителей марионеточного правительства в Сухуме по радио и телевидению о том, что перебои с хлебом и другими продуктами питания удалось ликвидировать, вызывают у людей лишь раздражение, ибо они своими глазами видят иное. Изменился не только облик города, но и сами сухумцы. Они стали замкнуты и осторожны в беседах. Основная забота – достать продукты, свести концы с концами, как-то выжить".

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