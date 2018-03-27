Теннисист из Абхазии победил на турнире в Пятигорске

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Абхазский теннисист Астамур Кация среди спортсменов 9-10 лет победил в турнире "Пятигорская весна", проходившем в городе Пятигорск, сообщила Sputnik тренер теннисиста Элизабет Акуция.

"Это был первый выезд за пределы республики моих воспитанников, они занимаются два года теннисом. Мы, конечно, участвовали в наших местных турнирах, в играх российского теннисного тура, который проходил в Гагре, но выезд на крупное соревнование был первым", — добавила она.

Тренер сообщила, что исходя из того, что Астамур Кация принял участие в российском теннисном туре, у него было мало очков перед турниром в Пятигорске.

"За каждый тур даются очки, у нас их было очень мало, всего лишь десять. По очкам Астамур был одним из самых слабых игроков, там играли дети с 80-90 или 100 очками, для такого возраста это много. Мы прошли первый круг, в котором нам встретился не такой уж сильный соперник из Ставрополя", — сказала Акуция.

© Фото: Предоставлено: Элизабет Акуция Теннисный турнир "Пятигорская весна"

Во второй игре абхазскому теннисисту противостоял четвертый сеяный игрок из Осетии.

"В упорной борьбе мы его обыграли. В третьем круге у нас был мальчик из Ростова, в последнем финальном матче Астамур играл с теннисистом из Ставрополя. Последний матч проходил с третьим сеяным игроком, который по количеству очков стоял на третьем месте", — подчеркнула она.

Другой абхазский теннисист Шармат Шабат в группе до 15 лет занял 5 место.