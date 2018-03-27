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Траурный митинг перед посольством России в Абхазии

Абхазия скорбит вместе с Россией: у посольства почтили память погибших в Кемерово

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (24)
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В воскресенье в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека. У посольства России в Абхазии жители республики оставляют цветы, записки и детские игрушки.

СУХУМ, 27 мар – Sputnik, Сария Кварацхелия. Траурный митинг памяти жертв пожара в торговом центре в Кемерово прошел у здания посольства России в Абхазии 27 марта.

Комитет по молодежной политике столицы рассказал о предстоящей акции через социальные сети.

"Данная акция организована в поддержку родственников погибших в торговом центре в Кемерово. Молодежь Абхазии участвует в этом, потому что нам не безразлично, и мы скорбим вместе с Россией", – сказал один из организаторов траурного митинга в Сухуме Саид Куланба.

Трагедия в Кемерово потрясла жителей Абхазии, которые с самого утра стали приходить к зданию посольства России в Абхазии с детскими игрушками, цветами и свечами.

"Это страшная новость, которая потрясла нас. Мы скорбим вместе с родственниками погибших. Я сочла своим долгом прийти сюда и зажечь свечу в память о детях, которые погибли при пожаре. Искренне соболезнуем", – призналась студентка Диана Цулая.

Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
© Sputnik / Томас Тхайцук
Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
К посольству пришла не только молодежь, но и люди старшего поколения.

"Даже слов нет. Для нас это большая трагедия. Погибли дети… Думаю, что люди всего мира трагически восприняли смерть десятков людей. Мы скорбим вместе с Россией, вместе с родственниками погибших. Желаем сил и мужества родственникам погибших", – сказала милиционер Гунда Ардзинба.

По словам представительницы движения "Матери Абхазии за мир и социальную справедливость" Гули Кичба, жителям республики близка боль родственников жертв пожара.

"Мы выражаем свою скорбь, сочувствие всем, кто пострадал, и приносим свои глубокие соболезнования российскому народу. Мы хотим, чтобы таких трагедий больше никогда не было. Мы хотим, чтобы не было халатного отношения при постройке зданий, потому что за всем этим стоят судьбы людей, особенно детей", – сказала она.

В воскресенье 25 марта в четырехэтажном торговом центре в Кемерово произошел пожар, в котором погибли 64 человека.

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Пожар в торговом центре в Кемерово (24)



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Траурный митинг перед посольством России в Абхазии
Память жертв пожара в Кемерово почтили в Абхазии
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