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Электросчетчик

Басария сравнил энергетику с медициной, говоря об установке счетчиков

© Sputnik. Виталий Аньков
В Абхазии
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Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (84)
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Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария подвел итоги работы ведомства за 2017 год на пресс-конференции в среду 28 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. В тех местах, где стоят приборы учета, которые можно дистанционно отключить в случае неуплаты за потребленную электроэнергию, собираемость составляет от 83 до 87 процентов, сказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции в среду 28 марта.

На сегодня около 104 тысяч абонентов присутствует в базе абонентов "Черноморэнерго", из которых около 10 тысяч оснащены дистанционными приборами учета.

"К этому вопросу нужно программно подходить, нужно бюджетировать отрасль. Это как бесплатная медицина, ее не бывает — либо пациент платит за медицину, либо государство, то же самое в энергетике", — подчеркнул Аслан Басария.

Годовой отчет Черноморэнерго
© Sputnik Бадрак Авидзба
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Басария отметил, что каждый абонент обязан купить и установить прибор учета электроэнергии.

"Только потом он должен нас позвать для того, чтобы мы запломбировали этот счетчик. Это в рамках закона, понимаем, что закон нарушается, если мы сами приобретаем прибор учета и сами ставим, такое бывает, но у нас нет другого выхода. Мы приобретаем и ставим счетчики, хотя не должны этого делать", — добавил он.

Однако установка приборов учета электроэнергии специалистами "Черноморэнерго" не гарантирует того, что абоненты будут платить за потребленную электроэнергию.

"Мало того, если что-то произошло с этим прибором учета, абонент нам говорит, что мы не поменяли счетчик. Мы не должны его менять. Существуют приборы учета, которые дистанционно мы можем отключать, эти приборы учета стоят в разы дороже, чем обычные, они стоят от 4 с половиной до 12-13 тысяч рублей, не считая оборудования, через которое мы можем отключать абонента", — сказал гендиректор "Черноморэнерго".

Тариф за электроэнергию экономически не обоснован, он занижен, отметил Басария.

"Я думаю, это все понимают, может быть, нужно забюджетировать, чтобы часть компенсировало государство, другую часть платили наши граждане. Чтобы не было стрессов, например, 40% платил бы абонент. Из вырученных средств мы смогли бы оснастить приборами учета, собираемость там, где уже оснастили, повысилась бы", — сказал он.

Общая задолженность потребителей перед предприятиями энергосистемы за 2017 год составил более 281 миллиона рублей.

Темы:
Проблемы энергетической отрасли в Абхазии (84)



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