"Черноморэнерго" предупредило об отключении должников в Гудаутском районе

Генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария подвел итоги работы ведомства за 2017 год на пресс-конференции в среду 28 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Через десять дней начнется отключение электричества у абонентов в Гудаутском районе в связи с неуплатой за потребленную электроэнергию, сказал генеральный директор РУП "Черноморэнерго" Аслан Басария на пресс-конференции в среду 28 марта.

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"Потому что есть села, которые собирают от 2 до 5%, но при этом все хотят надежную электроэнергию", — подчеркнул он.

Басария добавил, что обслуживание потребителей невозможно при таких низких показателях собираемости платежей.

"В Очамчырском районе порядка шести сел мы уже отключали, также в Гулрыпшском районе в селе Уарча отключали, которое никогда не платило, но сейчас мы встречались, говорили, динамика пошла", — сказал Басария.

Отключения электроэнергии за неуплату проводилось в Гагрском районе и Пицунде.

"У нас других возможностей нет. Мы понимаем, что в этот момент мы отключаем и тех добросовестных плательщиков, которые у нас есть, но отдельно отключать каждого абонента просто технически невозможно", — заметил Аслан Басария.

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Собираемость платежей с населения снизилась по сравнению с 2016 годом, но с юридическим лицам ситуация противоположная, сказал Басария.

"Это объекты, которые в той или иной степени зарабатывают денежные средства. С ними вести консультации в разы проще, чем с населением. Население у нас большое, соответственно контролеров у нас, к сожалению, не так много", — подчеркнул он.

Аслан Басария уверен, если граждане Абхазии не изменят свое отношение к оплате электричества, то республика потеряет свою энергосистему.