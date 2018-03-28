Посольство России в Абхазии откроет книгу соболезнований

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, произошел в воскресенье 25 марта.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik, Бадри Есиава. В связи с пожаром в Кемерово, унесшим жизни десятков людей, в Посольстве России в Абхазии с 29 по 30 марта будет открыта книга соболезнований, сообщил Sputnik третий секретарь посольства России в Абхазии Турал Джавадов.

"С 29 по 30 марта 2018 года с 10:00 и до 16:00 в Посольстве России в Абхазии будет открыта книга соболезнований. В это время можно будет оставить запись с соболезнованиями в этой книге", — сказал Джавадов.

© Sputnik Бадри Есиава "Связанные" огнем: память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами. В результате пожара, по последним данным, погибли 64 человека, в том числе много детей.

По этому трагическому случаю в Абхазии прошел траурный митинг у здания Посольства России в Абхазии во вторник 27 марта. Вечером того же дня в Гудауте у мемориала жертв Латской трагедии десятки горожан зажгли свечи.