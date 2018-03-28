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Закат на набережной Диаскуров

По-летнему тепло, но к вечеру дождь: погода на 29 марта в Абхазии

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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В четверг, территория Абхазии, окажется в теплом секторе южного циклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В среду в Абхазии будет по-летнему жарко —  26 градусов тепла прогнозируют синоптики республики.

Ожидается облачная погода, ночью и в первой половине дня, без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру, ливневый дождь с грозой.

Температура воздуха ночью  с +10˚С до +15˚С, днем  с +21 ˚С до +26˚С. 

Атмосферное давление низкое, 753 миллиметров ртутного столба.

Температура морской воды +11˚С. 

Ветер умеренный,  3-8 метров в секунду, с  усилением до 11-16 метров в секунду.

Волнение морской воды —  с  умеренного в 2 балла до значительного более 4 баллов.

Относительная влажность воздуха 70-90%. 




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    Эксперт объяснил, какую выгоду принесет Азербайджану членство в ОПЕК, и от чего зависит вступление страны в эту организацию.

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