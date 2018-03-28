По-летнему тепло, но к вечеру дождь: погода на 29 марта в Абхазии

СУХУМ, 28 мар – Sputnik. В среду в Абхазии будет по-летнему жарко — 26 градусов тепла прогнозируют синоптики республики.
Ожидается облачная погода, ночью и в первой половине дня, без осадков, во второй половине дня, ближе к вечеру, ливневый дождь с грозой.
Температура воздуха ночью с +10˚С до +15˚С, днем с +21 ˚С до +26˚С.
Атмосферное давление низкое, 753 миллиметров ртутного столба.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду, с усилением до 11-16 метров в секунду.
Волнение морской воды — с умеренного в 2 балла до значительного более 4 баллов.
Относительная влажность воздуха 70-90%.