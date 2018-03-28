Найти Адама и Еву: в Сухуме открылась выставка "Осень-Весна"

Sputnik, Анжелика Бения.

Как и в прошлом году, два абхазских художника Адгур Ампар и Батал Джапуа приглашают на свою выставку "Осень-Весна" – выставку живописи и графики, абстрактных фигур и сюрреалистических образов.

– Ну и где тут Ева, а где Адам, как понять? – обращается за помощью к другу посетитель выставки – мужчина лет 50, стоя у работ "Адам" и "Ева".

– Я вижу много Ев? – друг, неуверенно ответив, важно перешел к другой картине.

Я тоже решила остановиться у картин направления сюр, нарисованных на бумаге карандашом. Увидела замысловатые объемные линии, а прародителей человеческого рода не нашла. Еле, кажется, грудь Евы разглядела. Стоя у этих работ, я поняла, что бесполезно искать в абстрактных работах зашифрованный код или какое-то послание от автора.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар и Батала Джапуа

Абстракция — это не ребус, – извлекла я вывод. Вообще, некоторых художников совсем не волновало и не волнует, что значат их картины. Гуляя по выставке мне вспомнилось, признание абстракциониста Эльсуорта Келли, который говорил, что и для него его работы – загадка.

В общем, не думайте о смысле и сосредоточьтесь на своих чувствах, в этом молодая художница Аида Аджба со мной солидарна.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар и Батала Джапуа

"Не нужно ломать голову над абстракцией и думать, почему тебе ничего не понятно?! Тут не понимать, а чувствовать нужно. Обратите внимание на текстуру, на то, из чего сделана картина, какие цвета и формы использованы, и так далее, получите ощущения легкости или наоборот, умиротворенности или хаоса. Я долго ждала этой выставки. Это два интересных мне художника. Их выставки – это всегда необычно. Они много работают над собой, и нас, молодых художников, стимулируют активно двигаться вперед и пробовать себя в разных направлениях. Мне нравится, что работы Адгура Ампар не названы. Каждый, я уверена, видит в его работах что-то свое", – сказала Аида Аджба.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар и Батала Джапуа

Не знаю, к примеру, мне сложно смотреть на работы без названия. Мне было бы интереснее погружаться в работу, если бы у меня была информация о времени и месте ее создания, это подсказало бы мне атмосферу или настроение, в которых она была сотворена. Ну, а что делать, если картина не вызывает никаких эмоций? Бог с ней. Не стойте, как я с умным видом у Адама и Евы, найдите в зале другую работу. Ведь организаторы выставки "Осень-Весна" разбавили абстракцию яркими натюрмортами, этюдами и композициями: можно посмотреть работы направления сюрреализм Адгура Ампар, такие как "Сюзанна и операция по спасению носорогов", а потом посмотреть на "Сухумский причал. После шторма" и успокоиться.

© Sputnik / Томас Тхайцук Выставка Адгура Ампар и Батала Джапуа

На выставке представлены 70 работ 2017 и 2018 годов. Экспозиция состоит из картин выполненных почти во всех стилях и жанрах изобразительного искусства. Несмотря на это разнообразие, получилось гармонично.

Первая совместная выставка Ампар и Джапуа была организована в 2017 году. На ней была представлена только абстракция. Экспозиция этого года удивила посетителей разнообразием стилей. Это основное отличие от прошлогодней выставки, сказал художник Адгур Ампар.

"Я выделил бы из своих работ триптих, как последнюю из живописных работ, которых около 10. Работа над ней велась параллельно с работой над тремя графическими работами. Это абстрактные работы в объеме о внутренних моих переживаниях и о том, что меня гложет", – сказал Ампар.

Совместная выставка художников Батала Джапуа и Адгура Ампар "Осень-Весна" открылась 28 марта в Центральном выставочном зале. Выставка будет открыта до 14 апреля.