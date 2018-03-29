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Президент Абхазии Рауль Хаджимба в посольстве России оставляет запись в книге соболезнований погибшим в результате пожара в ТЦ Зимняя вишня в Кемерово

Президент оставил запись в книге соболезнований в память погибших в Кемерово

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (35)
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Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово, в котором погибли 64 человека, произошел в воскресенье 25 марта.

СУХУМ, 29 мар – Sputnik, Бадрак Авидзба. Президент Абхазии Рауль Хаджимба и спикер Парламента Валерий Кварчия оставили запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово.

Память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте у памятника Латской трагедии
© Sputnik Бадри Есиава
"Связанные" огнем: память жертв пожара в Кемерово почтили в Гудауте

"То, что произошло в Кемерово – это трагедия, трагедия не только российского народа. Во всем мире не осталось безучастных. Мною даны соответствующие поручения Кабинету Министров, премьер-министру для того, чтобы пригласить всех, кто пострадал, к нам на санаторно-курортное лечение, чтобы оказать содействие выздоровлению этих людей. И, конечно, с нашей стороны будет сделано все, чтобы они здесь чувствовали себя комфортно", — сказал президент Рауль Хаджимба.

В республике им будут созданы условия для того, чтобы они могли чувствовать себя как дома и восстановить свое здоровье, отметил глава государства.

  • Спикер Парламента Валерий Кварчия оставил запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово
    Спикер Парламента Валерий Кварчия оставил запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Спикер Парламента Валерий Кварчия оставил запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово
    Спикер Парламента Валерий Кварчия оставил запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово
    © Sputnik / Томас Тхайцук
  • Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Парламента Валерий Кварчия и посол России в Абхазии Семен Григорьев в Посольстве России в Абхазии, почтили память жертв трагедии в Кемерово в четверг 29 марта
    Президент Абхазии Рауль Хаджимба, спикер Парламента Валерий Кварчия и посол России в Абхазии Семен Григорьев в Посольстве России в Абхазии, почтили память жертв трагедии в Кемерово в четверг 29 марта
    © Sputnik / Томас Тхайцук
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© Sputnik / Томас Тхайцук
Спикер Парламента Валерий Кварчия оставил запись в книге соболезнований в четверг 29 марта в Посольстве России в Абхазии в память жертв трагедии в Кемерово

Пожар в четырехэтажном торговом центре "Зимняя вишня" в Кемерово произошел в воскресенье 25 марта. Очаг находился на верхнем этаже, где расположено несколько кинозалов и детские игровые зоны с аттракционами.

В результате пожара, по последним данным, погибло 64 человека, среди них 41 ребенок, число пострадавших увеличилось до 79 человек.

Темы:
Пожар в торговом центре в Кемерово (35)



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