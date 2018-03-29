Временами дождь с грозой обещают синоптики Абхазии на пятницу

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Ожидается облачная погода, временами дождь с грозой в пятницу 30 марта, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем от +11˚С до +16˚С.
Атмосферное давление низкое, 753 миллиметра ртутного столба.
Температура морской воды +11˚С.
Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.
Волнение морской воды от умеренного в 2 балла до значительного 3-4 балла.
Относительная влажность воздуха 70-90%.