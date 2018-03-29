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Временами дождь с грозой обещают синоптики Абхазии на пятницу

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (635)
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Территория Абхазии окажется во фронтальной зоне, в результате чего произойдет смена теплых масс воздуха на более холодные с северо-запада в пятницу 30 марта, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 29 мар — Sputnik. Ожидается облачная погода, временами дождь с грозой в пятницу 30 марта, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем  от +11˚С до +16˚С.

Атмосферное давление низкое, 753 миллиметра ртутного столба.

Температура морской воды +11˚С.

Ветер умеренный, 5-10 метров в секунду, с усилением до 15 метров в секунду.

Волнение морской воды от  умеренного в 2 балла до значительного 3-4 балла.

Относительная влажность воздуха 70-90%.

Темы:
Погода в Абхазии (635)



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