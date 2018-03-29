29 марта 1993 года: Даур Начкебия размышляет о безнравственной войне

Из публикации Даура Начкебия в газете Республика Абхазия 29 марта 1993 года: более полугода идет война. Враг беспощаден и жесток, он даже не старается скрыть своей цели – полного истребления нашего народа.

Вновь, как не раз за нашу историю, мы вынуждены силой оружия утвердить себя на своей земле, завоевать право быть абхазами.

Война с ее убийствами, разрушением основ культуры, духовности несовместима со здравым смыслом, нормальному человеку невозможно примириться с ней. Но спросим себя: разве не было безысходным то время, когда наш народ душили тихо, исподтишка, когда годами из него вытравляли чувство собственного достоинства, когда он не смел выражать свою волю, когда должен был молчаливо и покорно дожидаться приговора тех, кто решал его судьбу?

Мы не можем не ответить на это утвердительно, даже сознавая при этом весь трагизм, чудовищность, нравственную несправедливость войны. Есть высокое мужество в принятии своей судьбы. Судьбой нам дан шанс стать хозяевами своей страны, и упускать его было бы крахом нашего народа, бесславным окончанием целого этапа его многовековой истории.

В своей борьбе мы не одиноки. Человечество не осталось глухим к нашей боли. Конечно, нам хотелось бы, чтобы поддержка мирового сообщества была более ощутимой, действенной. И все же в мире, где добро и зло переплетаются невообразимыми узорами, и распознать их, вычленить бывает порою трудно, мы не имеем права обвинять человечество в нравственной несостоятельности. Нам надо понять, что стать собою, вернуться к себе мы можем только сами.

Сегодня через неимоверные трудности и лишения, беды войны создается наше государство. Сегодня решается и вопрос, каким оно будет: будет ли оно государством свободных людей или же обретенная внешняя независимость обернется внутренним угнетением. Ибо сегодня, в смутное время жестоких испытаний народа могут быть посеяны семена разгула коррупции, засилья бюрократии, кланового раздела Абхазии, будущего внутреннего раздора, неустойчивости, безоглядной животной борьбы за власть, за "теплые места", за "кресла".

Все это повергнет нас в недостойное, несвободное существование. Но я надеюсь, что в эти дни необыкновенной, прозрачной ясности нашего духа мы излечимся от нигилизма, саморазрушительного отрицания, безверия, и у нас достанет сил быть истинно живыми в рождающемся в таких муках абхазском государстве.

Из сегодняшней трагедии мы должны черпать силы для будущего, трагедия эта должна стать очистительным потоком, который омоет дух нашего народа. Мерзости, существовавшие в нашей довоенной жизни, должны быть сметены этим потоком, подобным тому, с помощью которого Геракл очистил авгиевы конюшни.

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