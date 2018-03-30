Эксперт: блокчейн - конкурент банковской системы

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- Что такое блокчейн?

— В первую очередь надо понять, что блокчейн – это технология. Когда говорят о валюте, скорее подразумевают биткоин. То есть биткоин построен на технологии блокчейн. Блокчейн – это распределенная база данных, при которой поддерживается полная анонимность. Но и как у большинства технологий, и у этой есть свои плюсы и минусы. И ограничения в том числе могут быть вполне значительными.

- Вопрос дилетанта – как выглядит блокчейн?

— Вы можете представить себе цепочку, состоящую из блоков? И каждый блок – это блок транзакций, который хранит информацию о том, кто кому какую сумму перевел. Можно рассматривать биткоин, так как это первая криптовалюта, и она на сегодняшний день наиболее популярна. Суть в том, что технологию блокчейн нельзя пощупать, она имеет свою архитектуру. Ее архитектура заключена в децентрализации. Если проводить аналогии и параллели, например, с банком, то банковская система своеобразна, но централизована. Все клиенты обращаются к банку. В случае с технологией блокчейн, людям не надо обращаться к какому-то центральному аппарату, где информацию обо всех остальных хранят у себя. Такая интересная сеть, в которой друг о друге знают все, но при этом все анонимны. То есть я знаю, что вы кому-то перевели, и вам тоже перевели, но я не знаю, кто вы. Вас я вижу в виде какого-то кода, грубо говоря, в виде номера кошелька. Несомненно такого рода технология смогла привлечь к себе внимание только с появлением криптовалюты. До этого тоже она была известна, еще в 90-х годах. Ей понадобилось порядка двадцати лет, чтобы о ней больше узнали. Благодаря создателю биткоина, очень интересному человеку, программисту из Японии это стало возможным. Он смог адаптировать то, что раньше никому не удавалось.

- Почему именно сейчас к этой технологии возник такой всплеск интереса?

— В пространстве интернета это еще называют хайпом (хайп — мошеннический проект, похожий на инвестиционный фонд с высокой доходностью – ред.). Если говорить о блокчейне, то он фактически всегда привязывается к биткоину. Надо обращать внимание, что помимо биткоина, есть еще большое количество валют. Но ни одна из них не достигала той высоты, которой смог достичь биткоин. Возможно, это обусловлено тем, что был первым. Возможно, что на черном рынке большинство транзакций проводилось этой валютой. Нужно понимать, что анонимность — потенциальный враг государства и банковских систем. Уровень мошенничества может быть высок. Хотя блокчейн позволяет минимизировать подобные угрозы в пространстве интернета, он зарекомендовал себя как валюта для нелегальных товаров.

- Как технологии виртуальные имеют свое выражение в реальном мире? © flickr.com/ Zach Copley Жизнь в биткоинах: если бы сегодня в Абхазии наступило "криптозавтра"

— Блокчейн биткоина – это закрытая экосистема. Она в принципе с внешним миром явных контактов не имеет. Вы можете представить, по аналогии с интернетом. Есть глобальная сеть, паутина и все заняты своим делом.

Здесь тоже нечто аналогичное, потому что тоже сеть – подсеть интернета, в которой происходят определенные транзакции. И она сама себя регулирует. Вышел "в мир" биткоин благодаря тому, что технология начала распространятся на все большие слои людей. Это не просто интернет-валюта, она основана на криптографических функциях.

Благодаря своей надежности и анонимности начала зарабатывать все больше и больше популярности. В итоге через какое-то количество времени современные биржи начали поддерживать торги. В итоге получилось так, что биткоин начал расти в цене, начались проводится спекулятивные действия и не только. У него есть своя стоимость, что обусловлено спросом, конечно же. Иначе говоря, как и все фиатные деньги – она дорогая, потому что мы так договорились. Рост падения и роста валют неизбежный.

Не стоит считать, что все это будет расти бесконечно долго. Недавнее падение это подтверждает. Биткоин и технология блокчейн найдет свое место в современном мире. Вопрос в том, насколько прочно, глубоко он войдет в наш быт, то есть дойдет ли до уровня банковской системы. Многие специалисты считают, что не так все хорошо, как многие себе рисуют.

- Как человек на криптовалюту, что-то приобретает? Как виртуальный мир материализуется?

— Благодаря биржам. Причем как биржам легальным, так и нелегальным. Сейчас идут значительные "давки" нелегальных бирж, все пытается узакониться. В таких странах, как Китай и США применены значительные меры, чтобы как-то регламентировать эту валюту. Она настолько начала разрастаться, что государство не может оставлять это без внимания. И начинают облагаться налогами те, кто занимается торговлей, кто на этом зарабатывает. В Российской Федерации недостаточно подготовлено законодательство для подобного. Грубо говоря, майнинг – процесс добычи криптовалют непротивозаконный, но и не законный. В подвешенном состоянии. Не решили, как с этим поступать. С одной стороны, никакого вреда от него нет, происходит значительное потребление электроэнергии, майнер платит. Также требуется интернет-траффик, оборудование дорогостоящее. При завозе все оформляется, кто-то работает "по-белому", кто-то "по-черному". Суть в том, что когда биржа дала возможность владельцам биткоинов поменять их на доллары, евро, рубли, это обеспечило его значительный рост. Стало более интересно, потому что на него можно что-то купить, недвижимость, машину. Биржи стали своеобразным мостом, биржи стали поддерживать и выводить его.

- Насколько долго продлиться свобода и трудно ли контролировать такие технологии и валюты?

— В случае банковской системы, если банк ведет себя неподобающим образом, государство может надавить и обязать выплатить неустойки. В случае же с технологией блокчейн, конкретно с биткоин, давить не на кого. Вы не можете давить на всю сеть, потому что она разбросана по всему миру, на несколько тысяч километров друг от друга каждый элемент сети.

Например, если кто-то хочет перевести определенную сумму за границу, из России в Америку, скажем, он идет в банк, оформляет все необходимые документы для перевода. Это займет несколько дней. В случае же с криптовалютами, это займет гораздо меньше времени. Выводы сами напрашиваются – зачем я должен платить комиссию банку, ждать, если могу сделать то же самое за два часа и с гораздо меньшей комиссией. Потенциальный противник банковской системы. Но в то же время сами банки хотят в союзники технологию блокчейн. Возможно, удастся как-то адаптировать банковскую систему. Несомненно, наличие минусов в виде открытых всех транзакций, это не плюс для банков. Никто не хочет, чтобы знали, что он купил и кому он деньги отправил. И вообще, какими деньгами он располагает.

В ближайшее время, думаю, биткоин будет падать и расти как принято на бирже. Со временем все узаконится и свое положение в мировой сети он займет. Хорошее или плохое — неизвестно, но, думаю, не самое плохое.

- Как в Абхазии обстоят дела в отношении технологии блокчейн? Даже официальные структуры говорили о том, что можно было бы использовать технологию на благо развития нашей страны.

Насколько нам известно, предпринимаются значительные попытки по внедрению этой технологии в нашу республику. Важно сказать, что технология действительно позволяет это сделать. Есть доля скептицизма в европейских государствах, в мировом сообществе, в России, в Америке эта технология не прижились еще на таком уровне. Стоит ли нам за это браться? Это может быть в какой-то определенной перспективе, когда эта технология станет более обкатанной. Мы могли бы сосредоточить свое внимание на более простых вещах, интегрировать блокчейн в систему выборов или аналогичную ей, например, в систему торговли недвижимостью.

Хотелось бы быть более уверенным в этой технологии, чтобы кто-то ее обкатал за нас. Не хочется быть первым блином, который комом. И уже потом, когда и у нас будет гораздо большее количество специалистов, чтоб мы сами все это разработали. Если мы сегодня попытаемся это интегрировать, мы вынуждены будем привлечь специалистов.

- Есть ли национальные криптовалюты и отпадет ли надобность в традиционных валютах в различных странах мира?

— В некоторых странах национальные криптовалюты вводятся, но риски очень высоки, нам надо семь раз подумать, перед тем как за это браться. Есть подозрение, что это потенциальные спекуляции. С точки зрения технологии можно, если вы владеете больше 50 процентами всей сети, например, есть теоретическая вероятность, что вы сможете проводить мошеннические спекуляции. Это одна из потенциальных уязвимостей в технологии блокчейн. Представьте, что кто-то полностью посадил государство на национальную криптовалюту, избавившись от стандартных денег. Через некоторое время человек, который все это ввел, начинает играть в свою игру. Риски очень высоки. Нам надо семь раз подумать, прежде чем за это браться. Это мое мнение.

- Если кому-т о интересны эти технологии, где может узнать об этом?

— В силу того, что технология блокчейн и у нас очень популярна, мы решили в рамках открытых дискуссий провести в АГУ лекцию открытую, где мы подробно расскажем о технологии блокчейн, о криптовалютах, майнинге, перспективах и ограничениях.