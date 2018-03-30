30 марта 1993 года: письмо Владислава Ардзинба к Джимми Картеру

"Пользуясь случаем, хочу выразить Вам сердечную признательность за приглашение на проводившуюся по Вашей инициативе и при Вашем активном участии в Атланте 17-20 февраля сего года конференцию. Очень сожалею, что из-за чрезвычайно сложной и опасной ситуации в Абхазии не смог присутствовать лично. Однако я хорошо осведомлен о работе конференции и ее результатах благодаря присутствию на ней представителей Абхазии и наших друзей – ученых-кавказоведов, которые близко к сердцу принимают постигшую наш народ трагедию", — говорится в письме.

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