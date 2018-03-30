Синоптики: небольшой дождь в субботу и ясная погода в воскресенье

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. В субботу ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днем осадков не предвидится.
В воскресенье погоду формирует теплый сектор Атлантического циклона, преимущественно ясная погода, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.
Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем от +17˚С до +22˚С.
Атмосферное давление нестабильное.
Температура морской воды +11˚С
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.
Волнение морской воды умеренное, 2 балла.
Относительная влажность воздуха 60-80%