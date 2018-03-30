Синоптики: небольшой дождь в субботу и ясная погода в воскресенье

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Экспортер о запрете на ввоз в РФ агротовара из Абхазии: докажем безопасность продукции Россельхознадзор 29 марта сделал заявление о том, что со 2 апреля 2018 года будет введено временное ограничение на поставки из Абхазии в Россию всех товаров растительного происхождения, включая многооборотную тару и древесно-упаковочный материал. 272

Исполнитель из Абхазии прошел в очередной тур российского телешоу "Песни" – российское вокальное телевизионное шоу талантов, премьера которого состоялась на канале ТНТ 10 февраля 2018 года. 1204