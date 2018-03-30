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Синоптики: небольшой дождь в субботу и ясная погода в воскресенье

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Погода в Абхазии (636)
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В субботу территория Абхазии окажется под влиянием юго-западной окраины Сибирского антициклона, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 30 мар – Sputnik. В субботу ожидается переменная облачность, ночью небольшой дождь. Днем осадков не предвидится.

В воскресенье погоду формирует теплый сектор Атлантического циклона, преимущественно ясная погода, сообщил отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

Температура воздуха ночью от +8˚С до +13˚С, днем от +17˚С до +22˚С.

Атмосферное давление нестабильное.

Температура морской воды +11˚С

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду.

Волнение морской воды умеренное, 2 балла.

Относительная влажность воздуха 60-80%

Темы:
Погода в Абхазии (636)



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