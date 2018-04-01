Орнитолог: в Абхазии отмечено более трехсот видов птиц

В Международный день птиц орнитолог, проректор Абхазского государственного университета Виктор Маландзия рассказал в интервью радио Sputnik о том, какие виды птиц существуют в Абхазии и какие из них нуждаются в специальной охране.

СУХУМ, 1 апр – Sputnik. Абхазия богата фауной птиц, почти что за 200-летний период изучения в республике отмечено 305 видов, из которых 140 гнездятся на территории страны, сказал орнитолог Виктор Маландзия.

"Остальные встречаются в период зимовок и пролета. В конце марта, в апреле и мае через Абхазию проходит интенсивный путь птиц, связывающий африканские зимовки и восточно-европейские места гнездования, он известен как восточно-черноморский миграционный путь", — добавил он.

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"Скопа – это крупная хищная птица, которая обитает по берегам крупных водоемов, питается свежей рыбой, которую она сама же и отлавливает. Этот вид в Абхазии обитал, гнездился, в частности, на мысе Пицунда до 50-х годов XX века", — рассказал орнитолог.

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В последующем в связи с активным освоением приморских низменностей в Абхазии численность этого вида в пределах всего ареала начала сокращаться.

"Численность его катастрофически снизилась, он исчез на большей части обитания, в частности, исчез в Абхазии и полностью с Кавказа и из многих других мест. В настоящее время этот вид можно встретить лишь в период пролета в очень небольшом числе. Вид включен в Международную Красную книгу", — заметил Маландзия.

В Абхазии обитают около 50 редких видов птиц, которые нуждаются в специальных мерах охраны, сказал он.

"Среди них черный аист, орлан-белохвост, беркут, бородач, белоголовый сип и ряд других видов. Все они относятся к категории редких и естественно включены в Красные книги. Пользуясь случаем, в этот день я хочу поздравить всех коллег орнитологов, занимающихся научным изучением птиц, любителей птиц, а также всех жителей нашей страны, которым небезразлично сохранение нашей уникальной природы", — подчеркнул Маландзия.

Интервью орнитолога на радио Sputnik Абхазия слушайте здесь>>

Ученый добавил, что в Международный день птиц в республике экологические организации проводят различные мероприятия.

"Как правило, в этот день детские экологические организации, кружки, школы проводят самые разнообразные мероприятия. Они наблюдают за птицами, проводят учеты, организуют театрализованные сценки, развешивают скворечники. Такие мероприятия у нас в стране проводятся при поддержке экологического общества "Апсабара", Рицинского национального парка", — подчеркнул Маландзия.

1 апреля отмечается Международный день птиц (International Bird Day), который приурочен к началу их возвращения с мест зимовок.

Цель праздника — сохранение видового разнообразия и численности птиц. Еще в начале XX века, 19 марта 1902 года, была принята "Международная конвенция об охране птиц, полезных в сельском хозяйстве", которую подписали более десяти государств.

Она вступила в силу 12 декабря 1905 года. 18 октября 1950 года в Париже была подписана "Международная конвенция об охране птиц", заменившая предыдущий документ для большей части государств-участников.