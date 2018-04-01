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Культурные события недели: кинофестиваль и концерт в Сухуме, "Шаратын" в Гудауте

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В Абхазии
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Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

Sputnik
Афиша культурных событий Абхазии со 2 по 8 апреля.

Кинофестиваль

Международный кинофестиваль пройдет в Абхазии со 2 по 6 апреля. Открытие и закрытие Сухумского Международного кинофестиваля будет проходить в РУСДРАМе. Церемония открытия кинофорума начнется в 18:00.

Список фильмов-конкурсантов состоит более чем из 30 фильмов из Западной Европы, России, СНГ, Марокко, Туниса, Южной Кореи. Среди представленных на кинофестиваль картин есть мелодрамы, триллеры, комедии, комедийные мелодрамы, драмы, хорроры.

"Представлен самый широкий спектр прекрасных, интересных, абсолютно незанудных, настоящих картин, которые, мне кажется, будет интересно смотреть. Программа сформирована так, что каждый день будут идти два конкурсных блока, первый показывается в 12:00, второй конкурсный блок — в 17:00, в каждом блоке по 5-6 фильмов из разных стран", — сказал программный директор кинофестиваля Алексей Камынин.

К тому же для зрителей кинофестиваля организованы специальные показы, 3 апреля в 21:30 будет показан фильм "Коробка" и 4 апреля в 21:30 покажут фильм "Хороший мальчик" – победитель "Кинотавра" 2016 года.

Информационное агентство Sputnik Абхазия выступает генеральным информационным партнером кинофорума.

Cпектакль Келешбей
© Sputnik
Cпектакль "Келешбей"

Спектакль

Государственный Молодежный театр 5 апреля в 18:30 ждет зрителей на спектакль "Келешбей".

Предыдущие девять показов прошли при полном аншлаге. Многочисленные восторженные отзывы театралов в социальных сетях, несомненно, привлекут к постановке еще больше зрителей. Режиссер спектакля — Шалва Гицба.

Автор исторической драмы — Анзор Мукба. Главную роль исполняет актер Аслан Анкуаб.

Сольный концерт оперного исполнителя России и Абхазии Алхаса Ферзба
© Sputnik
Сольный концерт оперного исполнителя России и Абхазии Алхаса Ферзба

Концерты

Сольный концерт оперного исполнителя России и Абхазии Алхаса Ферзба состоится в Сухуме в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба 4 апреля в 18 часов.

"Алхас Ферзба – талантливый молодой оперный исполнитель (бас), участник музыкальных конкурсов и фестивалей, лауреат III премии XXIII Международного конкурса вокалистов имени М. И. Глинки, лауреат второй премии IX международного конкурса "Янтарный соловей", обладатель второй премии 42-го Международного конкурса оперных певцов "Венченцо Беллини" (Сицилия, Италия)", — отмечается на сайте Абхазской филармонии.

В Доме культуры Гудауты 4 апреля в 15 часов состоится концерт Госансамбля народного танца "Шаратын" имени Бебия.

Концерт организован в рамках Республиканского гастрольного плана Министерства культуры и охраны историко-культурного наследия Абхазии.

"Шаратын – известный ансамбль в Абхазии и за ее пределами. Его триумфальные выступления помнят в сотнях городов по всему свету — в Москве и Берлине, Дели и Будапеште, Париже и Осло, на бывшем советском пространстве и далеко от него, включая африканские широты", — анонсируется концерт на сайте Минкультуры Абхазии.

Ансамбль "Шаратын" — призер XI Всемирного Карфагенского фестиваля в Тунисе. Победитель трех Международных фестивалей фольклорного танца в Самсуне. Дипломант XII Всемирного фестиваля в Москве.

В Доме культуры села Аберкыт Галского района пройдет благотворительный концерт 5 апреля в 14:30.

Благотворительный концерт
© Sputnik
Благотворительный концерт
Дипломант двух фестивалей народного творчества ассоциации городов Юга России. 

Выставка

В Сухуме в Центральном выставочном зале Союза художников Абхазии продолжает работу выставка "Осень-Весна".

"Осень-Весна" — это совместная выставка двух абхазских художников Батала Джапуа и Адгура Ампар, экспозиция состоит из живописи и графики.

Выставка продлится до 14 апреля 2018 года. 

Выставка «Осень-весна»
© Sputnik
Выставка «Осень-весна»

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях.

Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.




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