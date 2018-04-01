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1 апреля 1993 года: письмо благодарности главе Мордовской ССР

© Фото: ardzinba
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (231)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Президенту Мордовской ССР Василию Гуслянникову: Уважаемый Василий Дмитриевич! Верховный Совет, Правительство и народ Абхазии выражают благодарность руководству Мордовской ССР за предоставленную гуманитарную помощь и надеются на дальнейшее развитие экономических связей между нашими республиками на взаимовыгодных условиях.  Несмотря на то, что военные действия не позволяют осуществлять их в полном объеме, Республика Абхазия располагает возможностями экспортировать фрукты, чай, табак, цитрусовые, плоды других субтропических культур, а также коллекционные и столовые сорта вин, водку и водочные изделия.

В этой связи Верховный Совет Республики Абхазия просит вас рассмотреть предложения Совета Министров Республики Абхазия для дальнейшего заключения экономических соглашений и установления взаимовыгодного сотрудничества между соответствующими структурами Мордовской ССР и Республикой Абхазия.

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (231)



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