1 апреля 1993 года: письмо благодарности главе Мордовской ССР

Президенту Мордовской ССР Василию Гуслянникову: Уважаемый Василий Дмитриевич! Верховный Совет, Правительство и народ Абхазии выражают благодарность руководству Мордовской ССР за предоставленную гуманитарную помощь и надеются на дальнейшее развитие экономических связей между нашими республиками на взаимовыгодных условиях. Несмотря на то, что военные действия не позволяют осуществлять их в полном объеме, Республика Абхазия располагает возможностями экспортировать фрукты, чай, табак, цитрусовые, плоды других субтропических культур, а также коллекционные и столовые сорта вин, водку и водочные изделия.

В этой связи Верховный Совет Республики Абхазия просит вас рассмотреть предложения Совета Министров Республики Абхазия для дальнейшего заключения экономических соглашений и установления взаимовыгодного сотрудничества между соответствующими структурами Мордовской ССР и Республикой Абхазия.

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