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Клоп

Агроном из Абхазии предложил бороться с мраморным клопом биосредствами

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В Абхазии
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Борьба с вредителями в Абхазии (73)
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Агроном Сергей Перетятько в интервью на радио Sputnik высказал мнение, что если бы биологический способ уничтожения мраморного клопа был применен при появлении вредителя в Абхазии, то, возможно, удалось бы предотвратить большой ущерб сельскому хозяйству республики.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Применение энтомофагов для борьбы с мраморным клопом в условиях Абхазии – один из самых лучших способов не только на закрытом грунте, сказал в интервью Sputnik агроном сельхозпредприятия "Репруа и Ко" Сергей Перетятько.

"Эта проблема международного масштаба, не только Абхазии. Высокая влажность — это условие, которое благоприятствует развитию именно хищных насекомых в первую очередь, а не вредоносных. Поэтому мы с самого начала применяли энтомофагов, заселяли их на новые посадки, они поедают вредителей", — добавил он.

На предприятии выращивают клубнику, малину, голубику.

Сбор клубники в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Абхазское море клубники

"При выращивании продукции, которую мы экспортируем в Россию по контрактам с российскими компаниями, применяется либо совместимый метод защиты, либо биологический – исключительный метод защиты. Поэтому все продукты, которые мы производим, не проходят термическую обработку, соответственно они должны быть более безопасными для потребителя", — подчеркнул агроном.

Метод биологической защиты сельхозпродуктов существует с 60-х годов XX века, рассказал Перетятько.

Видео со сбора клубники смотрите здесь>>

"Был такой аграрий Ян Коперт, он увлекался сбором насекомых, он подумал, почему бы не найти тех насекомых, которые уничтожают других насекомых. Он создал большую коллекцию, затем это превратилось в бизнес, и на сегодняшний момент компания "Коперт" является лидером образовательной программы, до людей доносят, что биология преобладает над химией в борьбе с вредителями", — сказал агроном.

Специалист считает, что если бы был использован биологический способ уничтожения мраморного клопа при его появлении в Абхазии, то, возможно, удалось бы предотвратить большой ущерб сельскому хозяйству.

Клоп
CC0
Минсельхоз Абхазии: работа по уничтожению мраморного клопа идет во всех районах

"Многие насекомые адаптивны к химии, наверно, сама природа больше сделала бы работу за людей, если бы можно было помочь на более ранней стадии. На сегодняшний момент надо сделать то, что возможно, ограничить перемещение мраморного клопа, в том числе с использованием биологической защиты", — подчеркнул Перетятько.

Энтомофаги, которые применяются для защиты растений при отсутствии питательной базы в виде вредоносных насекомых, питаются пыльцой.

"Это никак не влияет на процесс выращивания, не на процесс плодоношения, либо определенное количество вымирает, потом надо обновлять. Если хищнику нечем питаться, соответственно он пропадает", — сказал он.

Энтомофаги (от греч. entomon — насекомые и phagos — пожиратель) — хищники, паразиты и другие организмы, опасные для насекомых, влияющие на естественное регулирование их численности, важнейшие агенты биологического метода и интегрированной защиты растений.

Среди энтомофагов наиболее известны многочисленные перепончатокрылые — наездники (трихограммы, афелинус, псевдафикус), используемые в борьбе с тлей, червецами и другими насекомыми-вредителями.

30 марта представитель Россельхознадзора Юлия Мелано в интервью Sputnik не исключила, что появление мраморного клопа на территории Абхазии может быть диверсией, которая, возможно, связана с работой биологической лаборатории, расположенной в Грузии.

Интервью российского эксперта слушайте здесь>>

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад.

Сбор клубники
© Sputnik / Томас Тхайцук
Тарба об ограничении сельхозпоставок в Россию: неэффективный метод борьбы с клопом

По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза.

Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.
Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (73)



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