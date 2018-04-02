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Тренировка снайперов Южного военного округа

Совместимость штабов отработают вооруженные силы Абхазии и России

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Военные учения пройдут со 2 по 15 апреля 2018 года в Абхазии.

СУХУМ, 2 апр — Sputnik. Совместные с 49-ый общевойсковой армией Вооруженных сил России военные учения начались в Абхазии, сообщила в понедельник пресс-служба Минобороны Абхазии.

"Со 2 по 15 апреля 2018 года проводится совместное учение Вооруженных сил Республики Абхазия и 49-ый общевойсковой армии Вооруженных сил Российской Федерации. Данное учение является этапом совместной подготовки… в ходе которого практически отрабатываются вопросы договора "О союзничестве и стратегическом партнерстве", — говорится в сообщении.

Как уточняет ведомство, для планирования совместных действий от абхазской стороны привлекаются  оперативные группы МВД, Службы государственной безопасности и МЧС Абхазии. В ходе учений будет отработана совместимость штабов различных уровней, а также систем управления войсками и оружием Абхазии и России.

Договору между Россией и Абхазией о союзничестве и стратегическом партнерстве был подписан 24 ноября 2014 года. Документ предусматривает модернизацию абхазских вооруженных сил.




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