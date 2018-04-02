Во вторник дождь с грозой, со среды без осадков: погода в Абхазии на неделю

В ночь с понедельника на вторник и до полудня ожидается ливневый дождь с грозой, сообщает отдел Гидрометеорологии Госкомитета Республики Абхазия по экологии и охране природы.

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что со среды и до конца недели, с приходом антициклона, установится устойчивая, теплая погода, без осадков.

Атмосферное давление нестабильное.

Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров.

Температура воздуха ночью опустится до +7°С, днем температура поднимется до +19°С.

Температура морской воды +11°С.

Волнение на море, от умеренного силой в два балла, до значительного силой в три балла.

Относительная влажность воздуха 60-90%.