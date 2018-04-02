Во вторник дождь с грозой, со среды без осадков: погода в Абхазии на неделю

СУХУМ, 2 апр – Sputnik. Абхазские синоптики сообщают, что со среды и до конца недели, с приходом антициклона, установится устойчивая, теплая погода, без осадков.
Атмосферное давление нестабильное.
Ветер умеренный, 3-8 метров в секунду с порывами до 15 метров.
Температура воздуха ночью опустится до +7°С, днем температура поднимется до +19°С.
Температура морской воды +11°С.
Волнение на море, от умеренного силой в два балла, до значительного силой в три балла.
Относительная влажность воздуха 60-90%.