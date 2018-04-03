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3 апреля 1993 года: письмо добровольца из России

© Фото: ПАМЯТИ ПАВШИХ ЗА РОДИНУ
В Абхазии
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Темы:
"413 дней" (233)
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Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из публикации добровольца из России Николая Патрикеева "Я сдержал свою клятву" в газете Республика Абхазия от 3 апреля 1993 года:

"Два года я прослужил на Северном флоте вместе с моим другом Гурамом К. из села Гуада Очамчырского района. Еще тогда мы поклялись не бросать друга в беде. И вот я с первых чисел ноября прошлого года приехал помогать другу – да вот встретиться не довелось – он воюет с грузинскими оккупантами в партизанском крае. Я хочу, чтобы он знал, что я сдержал клятву и пришел к нему на помощь.

Средства массовой информации Грузии все время трубят, что на стороне абхазов воюют наемники. Я себя наемником не считаю, потому что наемник – это человек, который идет убивать по контракту, за деньги. У него заинтересованность только в одном – как можно больше получить денег. А мне денег не платят, я воюю за справедливое дело, за то, чтобы мой друг и его народ жили на своей земле.

Любому умному человеку ясно, что это война не "сепаратистов", а людей, отстаивающих свою свободу. Абхазский народ воюет за свою исконную землю. Это очень древняя страна. Наш русский князь Александр Невский был умным полководцем, всем памятны произнесенные им в свое время вещие слова: "Кто с мечом к нам придет, тот от меча и погибнет". Следовало бы знать об этом и тем, кто поставил цель уничтожить абхазов. Я уверен, что русский народ не бросит абхазов, мы будем воевать до победного конца, и справедливость восторжествует".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.

Темы:
"413 дней" (233)



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