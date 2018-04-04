16:42 04 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 13°C
Прямой эфир
Поиск
Отдых туристов в Абхазии

Минтуризма Абхазии огласило масштабы сокращения турпотока в 2017 году

© Sputnik Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
12301

Министр туризма Автандил Гарцкия подвел итоги туристического сезона в 2017 году, который оказался неудачным в сравнении с предыдущими сезонами.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Общее количество туристов, посетивших Абхазию в 2017 году, составило 800 тысяч человек, сообщил на совещании по подготовке к туристическому сезону министр туризма Автандил Гарцкия.

Отдых туристов в Абхазии
© Sputnik Томас Тхайцук
Астамыр Ахба: главная задача – удержаться на туристическом рынке

Из них 350 тысяч человек посетили Абхазию с однодневной экскурсией. За аналогичный период 2016 года республику посетили 1 миллион 300 тысяч туристов, 600 тысяч из них в рамках однодневной экскурсии, сказал министр.

При этом Гарцкия отметил, что эти цифры не учитывают число отдыхающих в частном секторе, поскольку их учет в республике не ведется.

По словам министра, санаторно-курортной деятельностью в Абхазии занимаются 360 объектов размещения с количеством мест на 23 тысячи человек. Из них 80 пансионатов, домов отдыха и гостиниц, которые в 2017 году приняли 103 тысячи туристов. Это на 35 тысяч меньше, чем за аналогичный период 2016 года.

По обновленным данным Минтуризма, в Абхазии 279 минигостиниц с общим количеством мест на 7 тысяч человек.

Гарцкия также отметил, что размер платных услуг в 2017 году составил 1 миллиард 406 миллионов рублей, тогда как за аналогичный период 2016 года эта цифра была 1 миллиард 758 рублей.

Экскурсионной деятельностью в республике занимаются 45 турфирм. Они в прошедшем году обслужили 186 тысяч человек, тогда как в 2016 году их услугами воспользовалось 253 тысячи туристов.

Кристина Лакербая
© Sputnik / Томас Тхайцук
Минтуризма Абхазии: аттестовано более 450 экскурсоводов в 2017 году

Кроме того, Гарцкия отметил снижение числа посетителей объектов массового посещения.

В частности, выручка Рицинского национального реликтового парка снизилась за год на 77 миллионов рублей. В 2017 году она составила 127 миллионов, в 2016 году — 204 миллиона.

Схожая ситуация в Новоафонской пещере, которую в прошедшем году посетило 327 тысяч человек, а за аналогичный период 2016 года 392 тысячи. Выручка сократилась соответственно со 197 миллионов рублей до 165 миллионов.

Среди причин, повлиявших на снижение уровня потока туристов, министр назвал неблагоприятные погодные условия, убийство туриста из Москвы, падение прогулочного самолета в Пицунде, где погибло трое российских граждан, а также взрыв на складе боеприпасов в селе Приморское, в результате которого также погибли и пострадали туристы.

Он также отметил, что на итоги туристического сезона повлияло открытие Турции и Египта для российских туристов.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Цхинвал
    Осетия в кино

    Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.

  • Закованный в цепи человек, фото из архива
    Передовой опыт

    Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.

  • Юморист, актер Арарат Кещян
    В "черном списке"

    Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

  • Акция Тотальный диктант
    Начинаем диктант!

    Международный пресс-центр информационного агентства Sputnik Казахстан станет площадкой Тотального диктанта, который впервые пройдет в Астане в этом году.

  • Футболисты сборной Кыргызстана по футболу обливают водой главного тренера Александра Крестинина послеигровой пресс-конференции в Бишкеке
    Водные процедуры

    Футболисты сборной Кыргызстана после победы над командой Индии на пресс-конференции облили главного тренера водой и сняли это на видео.

  • Всемирный банк, офис в Вашингтоне
    Новая стратегия

    Всемирный банк утвердил новую стратегию для Беларуси, заявив, что повышение уровня жизни в республике требует структурных изменений.

  • Города мира. Вашингтон
    Миллионы на войну

    По итогам встречи с лидерами Балтии Белый дом заявил о готовности предоставить их странам военную помощь на 170 миллионов долларов.

  • Белорусская АЭС
    Дорогой свет

    Электроэнергия со строящейся БелАЭС не будет конкурентоспособной на литовском рынке из-за высокой цены, заявил министр энергетики Литвы.

  • Васнецов Олег Владимирович
    Непростая работа

    Политэксперт рассказал, в каких условиях придется работать новому послу России в Молдове, и какие задачи ему предстоит решить в первую очередь.

  • Дорожный знак, архивное фото
    Преступление и наказание

    Суд Душанбе приговорил водителя, виновного в наезде на корреспондента радио Sputnik Галима Фасхутдинова и его смерти, к 3,3 года лишения свободы.

  • Автомобиль Mercedes с логотипом Яндекс такси
    Поехали, шеф!

    В ближайшее время один из крупнейших российских агрегаторов такси от компании "Яндекс" начнет работу в Узбекистане.

  • Таави Аас
    Была ли реклама?

    Мэр Таллинна обжалует в суде предписание парламента Эстонии об уплате штрафа за новость в столичной муниципальной прессе, признанную рекламной.

  • Цхинвал
    Осетия в кино

    Телеканал Russia Today планирует снять документальный фильм про Южную Осетию, чтобы показать, как развивается молодое государство.

  • Закованный в цепи человек, фото из архива
    Передовой опыт

    Почему зарубежные эксперты стремятся изучить опыт работы Азербайджана по борьбе с торговлей людьми – в материале Sputnik.

  • Юморист, актер Арарат Кещян
    В "черном списке"

    Российского комедийного актера армянского происхождения Арарата Кещяна внесли в базу украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Открытие международного кинофестиваля
"Фестивалим!": открытие кинофорума в Сухуме
Эрдоган увел у Путина девушку на церемонии фотографирования
Путин "поделился" девушкой с Эрдоганом на фотосессии
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia