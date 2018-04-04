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Михаил Местецкий

Драма в кино: российский режиссер провел мастер-класс в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (18)
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Российский режиссер, автор сценария к фильмам "Легенда №17" и "Хороший мальчик" Михаил Местецкий провел мастер-класс "Драматургия короткометражного кино" в рамках Сухумского международного кинофестиваля во вторник 4 апреля.

О том, что такое "короткий метр", каким преимуществом обладает этот жанр перед полнометражным кино, какие приемы делают его интересным, а какие дают обратный эффект, читайте в материале корреспондента Sputnik Абхазия Бадри Есиава.

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Нужна драма

Режиссер и сценарист из России Михаил Местецкий начал свой мастер-класс с откровения. Он рассказал собравшимся слушателям в зале РУСДРАМа о том, как пришел к жанру короткометражного кино, и почему сегодня это направление для него близко.

Местецкий признался, что на протяжении нескольких лет он экспериментировал со многими жанрами кинематографии, многие из которых были понятны далеко не каждому зрителю и даже заставляли задуматься экспертов и критиков.

"Я испробовал все это и понял, что с таким кино я наигрался. Начал пробовать "короткий метр", который дает возможность пробовать совершенно разные формы. Мы с вами живем в уникальное время, когда такое кино очень легко можно донести до многомиллионной аудитории, чего не могло произойти в 1970-1980 годы. Тогда все было очень сложно", — рассказал режиссер. 

По мнению Местецкого, правильная драматургическая конструкция сценария короткометражного фильма – залог успеха, и это важная составляющая такого жанра. Этот подход он сравнивает с ситуацией, когда человек сидит у костра поздно ночью и рассказывает о чем-то людям, с которыми он плохо знаком.

В этом случае, добавил режиссер, необходимо рассказать историю, которая сразу привлечет внимание и заинтересует их. Говоря профессиональным языком, "запустить движок" или же "закинуть крючок". При помощи этих приемов в кино у зрителя возникнут вопросы, и он будет готов ждать ответы на них до последних секунд картины.

Михаил Местецкий проводит мастер-класс
© Sputnik / Томас Тхайцук
Михаил Местецкий проводит мастер-класс

"Очень важно вначале фильма подвесить некий знак вопроса. Долгое время я занимался филологией, наукой и, в принципе, это важно во время любого доклада. Самая классная драматургическая схема так и выглядит", — отметил Местецкий.

Сценарист очень часто сталкивается с проблемой, когда он заходит в тупик и не знает, куда развивать свою историю. Такое, по словам режиссера, бывает в случаях, когда автор слишком рано раскрывает суть сценария или персонажа, поэтому необходимо уметь не опережать события, а быть последовательным до самого конца фильма.

Абсурд и не только

Многие считают, что в кинематографе можно изобразить все что угодно, но это не так. Более того, уверен Михаил Местецкий, у кино ограниченные возможности, особенно в сравнении с литературой. Например, добавил он, в кино очень трудно работать с абстракцией, и для того чтобы показать состояние климата в том или ином месте, нужно суметь снять десятки разных кадров, передающих атмосферу.

Местецкий посоветовал молодым режиссерам не браться за некинематографичные сценарии и использовать элемент конфликта в сюжете.

Еще одна неотъемлемая часть — прямая отсылка к каким-либо знаниям. С этим, по мнению режиссера, нужно быть предельно аккуратным и уметь понятно донести до широких масс свою идею, намек или связку событий. 

Мастер-класс от Михаила Местецкого завершился показом десятиминутного фильма "Ноги-Атавизм". Необычная по сюжету и режиссерскому подходу лента пришлось по нраву зрителям, которые не скрывали своих эмоций и громко смеялись.

"Ноги-Атавизм" был интересен тем, что с абсолютно серьезной подачей сценарист и режиссер повествует об исторических событиях, которых в действительности не было. Некий "документальный" фильм абсурда.

В конкурсной программе Сухумского международного кинофестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Абхазии, Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Информационный партнер первого Сухумского международного кинофестиваля — информационное агентство и радио Sputnik Абхазия.

Темы:
Сухумский международный кинофестиваль (18)



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  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
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    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

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