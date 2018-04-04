4 апреля 1993 года: Конфедерация народов Кавказа и казачество подписали Соглашение

Из книги Аслана Авидзба "Проблемы военно-политической истории Отечественной войны в Абхазии (1992-1993 гг.)":

Одной из контрмер, видимо, направленных на предотвращение нежелательного исхода запланированных российско-грузинских переговоров, можно рассматривать консультативное совещание представителей КНК и казачества Юга России, которое состоялось 4–5 апреля в Пицунде. На нем было подписано Соглашение о заключении договора о дружбе и сотрудничестве между КНК и казачеством Юга России. В этом документе предусматривалось:

"Недопущение использования КНК и казачества Юга России в качестве военной силы друг против друга; отказ от территориальных и других претензий между ними, а в случае их возникновения – разрешение всех вопросов исключительно политическими средствами за столом переговоров; создание гарантий коллективной безопасности в случае угрозы применения силы против КНК или казачества".

На совещании также был создан Оргкомитет по проведению съезда КНК и Союза казаков Юга России.

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