Минздрав Абхазии выступил за усиление медицинской системы к турсезону

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Во время курортного сезона в приемных покоях стационаров нужно увеличить число персонала, а также обеспечить их медикаментами и расходными материалами, сообщила замминистра здравоохранения Мактина Лакербая на совещании по подготовке к туристическому сезону в среду 4 апреля.

"Особое внимание необходимо уделить инфекционным стационарам. В летний период станция скорой помощи работает в усиленном режиме, и ей необходимы дополнительные бригады. Также нужно усилить работу государственной санитарной эпидемиологической службы", — сказала Лакербая.

В частности, в прошедшем 2017 году в медучреждения республики обратилось более 10 тысяч туристов, из них четыре тысячи человек поступили в стационар, а амбулаторно-поликлиническую помощь получили около шести тысяч. В основном, по словам Лакербая, обращались из-за вирусных заболеваний и острых кишечных инфекций у детей, взрослые из-за травм, сердечно-сосудистых заболеваний, алкогольных интоксикаций и инсультов.

Как отметила замминистра, бесплатная медицинская помощь иностранным гражданам в республике гарантирована в течение первых суток в стационаре, после чего лечение может быть продолжено за счет собственных средств или страховых компаний.

© Sputnik Томас Тхайцук План "Курорт": милицию переведут на усиленный режим работы

По ее словам, на государственной границе, как на Псоу так и на Ингуре, а также в районах республики будут организованы пункты санитарно-карантинного контроля. Их задача — проверяться ввоз потенциально опасной для здоровья человека продукции, отметила Лакербая.

"Такие пункты уже работают в Сухуме и Очамчыре, также планируется открытие пунктов в Пицунде, на постах Псоу и Ингур. Для исследовательских целей используется лабораторная база Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории Государственного санитарного надзора", — сообщила замминистра.

Она также отметила, что в ведомстве намерены провести противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия для предотвращения случаев возникновения особо опасных инфекций.

"С мая все территориальные СЭС начнут проводить плановые проверки санитарной очистки городов и зон рекреации, осуществлять текущий санэпиднадзор средств размещения туристов. Необходимо определение единого порядка функционирования объектов общественного питания по всей территории республики", – сказала замминистр.

Лакербая также отметила важность постоянного лабораторного контроля питьевой и морской воды. По ее словам, в настоящее время питьевая вода исследуется на протяжении всего года по микробиологическим показателям, морская вода исследуется с мая по октябрь.