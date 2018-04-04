20:48 04 Апреля 2018
Абхазия
русаԥс
Сухум+ 12°C
Прямой эфир
Поиск
Карета скорой помощи

Минздрав Абхазии выступил за усиление медицинской системы к турсезону

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
Получить короткую ссылку
7810

Заместитель министра здравоохранения Мактина Лакербая перечислила меры необходимые для обеспечения квалифицированной медицинской помощью гостей республики.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Астанда Ардзинба. Во время курортного сезона в приемных покоях стационаров нужно увеличить число персонала, а также обеспечить их медикаментами и расходными материалами, сообщила замминистра здравоохранения Мактина Лакербая на совещании по подготовке к туристическому сезону в среду 4 апреля.

"Особое внимание необходимо уделить инфекционным стационарам. В летний период станция скорой помощи работает в усиленном режиме, и ей необходимы дополнительные бригады. Также нужно усилить работу государственной санитарной эпидемиологической службы", — сказала Лакербая.

В частности, в прошедшем 2017 году в медучреждения республики обратилось более 10 тысяч туристов, из них четыре тысячи человек поступили в стационар, а амбулаторно-поликлиническую помощь получили около шести тысяч. В основном, по словам Лакербая, обращались из-за вирусных заболеваний и острых кишечных инфекций у детей, взрослые из-за травм, сердечно-сосудистых заболеваний, алкогольных интоксикаций и инсультов.

Как отметила замминистра, бесплатная медицинская помощь иностранным гражданам в республике гарантирована в течение первых суток в стационаре, после чего лечение может быть продолжено за счет собственных средств или страховых компаний.

Сотрудники милиции на митинге в поддержку подписания договора с РФ. Фото с места события.
© Sputnik Томас Тхайцук
План "Курорт": милицию переведут на усиленный режим работы

По ее словам, на государственной границе, как на Псоу так и на Ингуре, а также в районах республики будут организованы пункты санитарно-карантинного контроля. Их задача — проверяться ввоз потенциально опасной для здоровья человека продукции, отметила Лакербая.

"Такие пункты уже работают в Сухуме и Очамчыре, также планируется открытие пунктов в Пицунде, на постах Псоу и Ингур. Для исследовательских целей используется лабораторная база Республиканской санитарно-бактериологической лаборатории Государственного санитарного надзора", — сообщила замминистра.

Она также отметила, что в ведомстве намерены провести противоэпидемические и дезинфекционные мероприятия для предотвращения случаев возникновения особо опасных инфекций.

"С мая все территориальные СЭС начнут проводить плановые проверки санитарной очистки городов и зон рекреации, осуществлять текущий санэпиднадзор средств размещения туристов. Необходимо определение единого порядка функционирования объектов общественного питания по всей территории республики", – сказала замминистр.

Лакербая также отметила важность постоянного лабораторного контроля питьевой и морской воды. По ее словам, в настоящее время питьевая вода исследуется на протяжении всего года по микробиологическим показателям, морская вода исследуется с мая по октябрь.




Главные темы

Орбита Sputnik

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Будьте здоровы!

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.

  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
    Энергия солнца

    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

  • Часовой на командном пункте у флагов России и Казахстана во время военных учений на полигоне Оймаша в Казахстане, архивное фото
    В ногу со временем

    Казахстан хочет актуализировать договор с Россией о военном сотрудничестве. Какие вопросы обсудили министры обороны двух стран?

  • Мужчина в наручниках. Иллюстративное фото
    Солдат удачи

    В Кыргызстане против гражданина страны, воевавшего в Сирии на стороне боевиков, возбудили дело по статье "наемничество".

  • СИЗО, архивное фото
    Дело о шпионаже

    Почему заседание по делу задержанного на Украине по подозрению в шпионаже белоруса Юрия Политики перенесено на 5 апреля?

  • Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян
    Магнит для аудитории

    Главный редактор МИА "Россия сегодня" и RT Маргарита Симоньян поблагодарила Совет Латвии по СМИ за привлечение аудитории к Sputnik.

  • Здание правительства Литвы
    Опасный капитал

    Бывший премьер Литвы Андрюс Кубилюс назвал заработанный в России капитал угрозой для безопасности литовской политики.

  • Люди на улицах Кишинева. Архивное фото
    Стареющая Молдова

    Молдова является второй страной в мире с самой низкой рождаемостью после Португалии. С чем связана неутешительная динамика?

  • Рукопожатие, архивное фото
    Чистое небо

    Россия и Таджикистан сняли ранее введенные взаимные ограничения для авиакомпаний. О чем договорились стороны?

  • Чайка на выставке ретро-автомобилей в Ташкенте
    Автомобильная редкость

    В интернете появилось сообщение о продаже автомобиля ГАЗ-13 "Чайка" образца 1980 года, на котором ездил Брежнев во время визита в Узбекистан.

  • Тотальный диктант
    К диктанту готовы

    Началась регистрация участников всемирной образовательной акции "Тотальный диктант" – в Таллинне его впервые напишут на нескольких площадках.

  • Президент РФ В. Путин встретился с президентом Южной Осетии А. Бибиловым
    Будьте здоровы!

    Правительство России внесло на ратификацию в Госдуму соглашение с Южной Осетией о страховании россиян, постоянно проживающих в республике.

  • Пожар, фото из архива
    Ошибка "сапера"

    Житель Азербайджана попытался разрезать мину болгаркой в пункте приема металлов в Баку, в результате чего произошел взрыв.

  • Станция в один МВт запущена в селе Шеник Армавирской области.
    Энергия солнца

    Солнечная электростанция мощностью в 55 мегаватт будет построена в Армении до конца будущего года.

Новости

Все новости
Все новости

Колумнисты

Репатриация

Мультимедиа

Саранск - город-организатор Чемпионата мира 2018 года
Саранск - город-организатор Чемпионата мира - 2018
Пожар в торговом центре Персей в Москве
Пожар в торговом комплексе "Персей для детей" в Москве
Как бороться с мраморным клопом в Абхазии
Мраморный клоп и как с ним бороться

Соцсети

Sputnikabkhazia