Премьера фильма "Максим Горький. Абхазские очерки" состоялась в Сухуме

Фильм "Максим Горький. Абхазские очерки", снятый телеканалом "Абаза-ТВ", приурочен к 150-летию со дня рождения писателя Максима Горького, чьи жизнь и творчество были связаны с Абхазией.

СУХУМ, 4 апр – Sputnik, Бадрак Авидзба. Презентация фильма "Максим Горький. Абхазские очерки" состоялась в Национальной библиотеке имени Ивана Папаскир в среду 4 апреля.

"Фильм приурочен к 150-летию со дня рождения Максима Горького. Мы сняли этот фильм, потому что Максим Горький был в Абхазии не раз, более того, по следам его первого пребывания он написал два рассказа. Впервые он был в республике в 1892 году и спустя десять лет написал рассказы "Рождение человека" и "Калинин", — сказала автор фильма Лиана Эбжноу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фильма "Максим Горький. Абхазские очерки"

Затем Максим Горький посещал Абхазию в 1900 и 1903 годах, но об этих визитах мало что известно, заметила она.

"Есть воспоминания, которые можно встретить в периодической печати, что его видели на пароходе в Гагре, в Афоне и так далее. Последний его четвертый приезд в 1929 году был самый насыщенный по встречам, которые у него здесь были, он встречался с Нестором Лакоба, с первым абхазским композитором, собирателем народных песен Константином Ковачом, к тому времени у него уже вышла книга, сборник народных песен, что очень заинтересовало Горького", — добавила автор фильма.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фильма "Максим Горький. Абхазские очерки"

Она также рассказала, что для получения информации в частности шла работа в Национальной библиотеке.

"Мы достали архив, и там люди вспоминают о том, как он воспринимал абхазские народные песни, когда он услышал песню о Гудисе он даже прослезился. Мы записали историка Станислава Лакоба, который поделился с нами тем, что это было за время – 1929 год", — отметила Эбжноу.

Для съемок фильма были записаны жители Адзюбжи.

"Мы писали людей в Адзюбже, потому что как раз в этом селе на берегу реки Кодор Горький принял роды у женщины, тогда он еще не был писателем. Он пишет об этом в своем рассказе "Рождение человека", это были голодающие, которые приехали сюда на Кавказ, в частности в Абхазию и пытались таким образом заработать. Они работали на строительстве дороги Новороссийск-Батуми, работали на абхазском участке", — подчеркнула она.

Среди рабочих в этот период был и Максим Горький.

"Так получилось, что когда они шли пешком у одной из женщин начались роды. Горькому ничего не оставалось, кроме как принять ребенка", — сказала Эбжноу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фильма "Максим Горький. Абхазские очерки"

По словам автора, работа над фильмом шла около месяца, непосредственно съемки заняли одну неделю.

"Мы записали десять человек, у нас есть историки, есть потомки тех людей, с которыми непосредственно общался Максим Горький, это семья Бутба в Новом Афоне, был такой Исмаил Бутба абхазский сказитель. Горький гостил один вечер в Афоне, внуки Исмаила Бутба рассказали истории, которые они услышали от отца", — сообщила она.

Также в фильме есть интервью с заведующей музеем Сухумского питомника обезьян Альдоной Салакая.

"Она рассказала как в один из дней в последний приезд Горького в 1929 году он был в питомнике обезьян, у них в архиве есть фотография, где он с сотрудниками, также в музее есть копия с его автографом", — подчеркнула она.

В фильме есть история семьи Делба, у которых останавливался русский писатель. В их дворе есть колодец, в рытье которого принимал участие и Максим Горький.

"Потом непосредственно в этом селе построили больницу и в 1968 году, когда было столетие со дня рождения Горького, приняли решение назвать эту больницу "Рождение человека". Сегодня, к сожалению, от больницы практически ничего не осталось, она пострадала во время Отечественной войны народа Абхазии", — заметила Эбжноу.

Министр культуры Абхазии Эльвира Арсалия сказала, что день рождение великого писателя отмечается весьма широко в мире.

"Тот факт, что ЮНЕСКО включило в свой реестр знаменательных дат на 2018 год юбилей Максима Горького вместе с Солженицыным, Петипа, великим хореографом, это говорит о том, что этот человек действительно мирового масштаба", — подчеркнула она.

© Sputnik / Томас Тхайцук Презентация фильма "Максим Горький. Абхазские очерки"

Среди первых зрителей фильма была правнучка писателя Екатерина Пешкова.

"В этом фильме я все знаю, все видела, поэтому мне очень понравилось. Я не могу ответить на вопрос, что для меня Абхазия, потому что я так взволнована, так счастлива, что у меня получилось сюда приехать. Здесь воздух другой, здесь люди другие, добрее. Я очень благодарна не только всем людям, но естественно тем организаторам, которые пригласили нас и все это сделали", — сказала правнучка писателя.

Председатель благотворительного фонда "Хочу верить" Юлия Павлюченкова сообщила, что в Абхазии в селе Адзюбжа в доме семьи Делба, где оставался Максим Горький будет открыт музей писателя.