5 апреля 1993 года: обращение к президенту России Ельцину

Из обращения участников консультативного совещания к президенту Российской Федерации Борису Ельцину от 5 апреля 1993 года:

"Мы выражаем решительный протест против новой дагомысской встречи, которая может лишь укрепить преступный режим Шеварднадзе и нанести ущерб политическому авторитету президента России. Пособничество агрессивной политике Грузии приведет к дестабилизации обстановки на всем Юге России в преддверии общероссийского референдума. Решение проблем Абхазии невозможно за спиной ее народа!

На протяжении многих веков Абхазия составляла единое целое с северокавказским миром в языковом, этническом, культурном и политико–экономическом отношении. Давние традиционные связи абхазский народ поддерживал с народами Северного Кавказа, Юга России, с казачеством – народом с самобытным укладом жизни, близким как России, так и Кавказу. Защита народа Абхазии от геноцида и поддержка его законного права на самоопределение – это долг руководства Российской Федерации, как правопреемницы Российской империи и СССР. Своими агрессивными действиями Грузия предельно накалила и без того сложную политическую обстановку во всем регионе. Эти действия направлены на развал Российской Федерации.

В силу этого считаем необходимым:

1. Приостановить переговорный процесс с Грузией по заключению Договора о дружбе и сотрудничестве до прекращения грузино-абхазской войны и безоговорочного вывода с территории Республики Абхазия оккупационных грузинских войск.

2. Прекратить передачу и продажу Россией Грузии боевой техники, оружия, боеприпасов".

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