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Сольный концерт Алхаса Ферзба

Спеть и сыграть Рахманинова: сольный концерт Алхаса Ферзба прошел в Сухуме

© Sputnik / Томас Тхайцук
В Абхазии
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Первый сольный концерт лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба прошел в Абхазской государственной филармонии имени Раждена Гумба вечером в среду 4 апреля.

СУХУМ, 5 апр – Sputnik, Амра Амичба. Семнадцать романсов, написанных Сергеем Рахманиновым, и два его произведения для фортепиано спели и сыграли бас Алхас Ферзба и педагог Сухумского музучилища Астанда Джикирба.

Представляя нового солиста Абхазской филармонии, художественный руководитель Эсма Джениа отметила, что певческий талант лауреата международных конкурсов Алхаса Ферзба востребован, и он также солист Московской академической филармонии и оперного театра Московской консерватории имени Чайковского.

"Так получилось, что известный артист еще ни разу не давал сольного концерта у себя на родине. И это при том, что уже многие концерты Алхаса проходят на самых лучших концертных площадках. И сегодня его дебют в качестве солиста Абхазской филармонии, — заметила Джениа. – Аккомпанирует преподаватель Сухумского музыкального училища и сухумской Школы искусств №1 Астанда Джикирба, которая, не раздумывая, согласилась помочь Алхасу. Тем более, что кроме профессионального отношения, их связывает многолетняя дружба".

В программе прозвучали романсы русского композитора Рахманинова, которые он написал в ранние годы, еще до эмиграции в Америку.

"В этом году отмечают 145-летие композитора, пианиста и дирижера Сергея Рахманинова. Его называют самым русским композитором. Он создатель единого и цельного стиля музыки. "Я русский композитор, и моя родина наложила отпечаток на мой характер и мои взгляды", — говорил музыкант. Все свои романсы Рахманинов написал до отъезда в 1917 году из России. Всего им написано около 80 романсов", — рассказала Эсма Джениа.

Сольный концерт Алхаса Ферзба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Сольный концерт Алхаса Ферзба

И семнадцать из них прозвучали в Абхазской филармонии в исполнении Алхаса Ферзба. Открыл программу романс "О, нет, молю, не уходи" на стихи Мережковского.

И уже после второго романса "В молчании ночи темной" на стихи Фета Ферзба получил первые букеты от поклонников и родственников, которых в зале было много.

"Очень много цветов сегодня на концерте. Никогда не видел такого. Очень удивлен, — сказал зритель Константин Тужба. – Рахманинов писал великолепные романсы на стихи всем известных поэтов. Как спел романсы Алхас Ферзба, мне, конечно, понравилось. Даже превысил мои ожидания. Видно, хорошая школа у него. И гены родительские тоже дают о себе знать (мама Алхаса Роза Чамагуа – руководитель ансамбля "Гунда", отец Анри Ферзба, Заслуженный артист Абхазии, танцор и певец – ред.). И больше всего понравилось, как реагировала публика, одарила певца и пианистку цветами и овациями".

Абхазский певец спел романсы "Давно в любви отрады мало", "Не верь мне, друг", "Я опять одинок", "Дитя, как цветок ты прекрасна", "Проходит все", "Вчера мы встретились", "Весенние воды" и многие другие. 

Пианистка Астанда Джикирба
© Sputnik / Томас Тхайцук
Пианистка Астанда Джикирба

"Мне очень понравилось сольное музицирование пианистки Астанды Джикирба. Люблю живые звуки рояля. Особенно, когда на инструменте играет профессионал", — сказала зрительница Асида.

В завершении концерта у пришедших на концерт романсов была возможность послушать баса Алхаса Ферзба и в качестве оперного певца. Он исполнил, по словам Эсмы Джениа, свою любимую оперу. Для публики прозвучала каватина Алеко из одноименной оперы Сергея Рахманинова.

"Частого возвращения на родину и новых программ", — пожелала худрук филармонии Алхасу Ферзба после первого сольного концерта в Сухуме.




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