Режиссер из Якутии: абхазское кино надо развивать

СУХУМ, 5 апр – Sputnik. Режиссер конкурсного фильма "Счастье" первого Сухумского международного кинофестиваля Владимир Мункуев в интервью на радио Sputnik сказал, что абхазское кино нужно развивать.

"На открытии кинофестиваля я смотрел ваш абхазский фильм "Спасибо деду за Победу". На фильме было заметно, как ваш зритель узнает свое родное и на это бурно реагируют, я думаю, что это надо развивать. Когда есть свой собственный зритель, тогда живет и кино", — добавил режиссер из Якутии.

Мункуев отметил, что его порадовало то, что зритель почувствовал ту иронию, которую он заложил в свою картину. Режиссер рассказал, что у него есть и полнометражный фильм, который он снял прошлым летом в Якутии.

"Я ездил с этим фильмом на кинофестивали, называется он "Реальные пацаны", — подчеркнул Мункуев.

Владимир Мункуев сказал, что впечатления от пребывания в Абхазии двойственные.

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"Видна вековая культура, такая прекрасная архитектура, с другой стороны, это все разрушено последствиями войны, это очень интересно. Нам было интересно понять, что такое Абхазия, пообщаться с абхазскими людьми. Я в первый день пошел прогуляться и нашел какой-то военный санаторий, вышел на море, ко мне подошел охранник, дедушка, мы познакомились, он мне провел маленькую экскурсию. Он говорил очень интересные вещи, я его спросил, почему разрушено одно из зданий, он сказал, что раньше это был бассейн, его разрушили во время войны, и ничего не чинится. И он хорошую вещь сказал, что мы ленивые, что до сих пор болеем этой войной, это как травма детства", — подчеркнул он.

Режиссер уверен, что все травмы лечатся при желании самого человека. "Природу я еще не смотрел, не выезжали, но ходил по городу. Я очень люблю гулять пешком", — поделился Мункуев.

В конкурсной программе фестиваля участвуют 32 короткометражных фильма молодых режиссеров из Западной Европы, России, СНГ, а также Марокко, Туниса, Южной Кореи, Ирана, Узбекистана, Венгрии.

Sputnik Абхазия выступает информационным партнером первого Сухумского международного кинофестиваля.