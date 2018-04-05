Хаджимба назначил нового главу Госкомитета по языковой политике

СУХУМ, 5 апр — Sputnik. Рауль Хаджимба подписал Указ о Председателе Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике 5 апреля, сообщает официальный сайт президента Абхазии.

© Sputnik Константин Грецов Абхазский для чиновников: новые проекты Госкомитета по языковой политике

"Освободить Ломия Нурбея Валиковича от должности председателя Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике согласно поданному заявлению", — говорится в Указе президента.

Председателем Государственного комитета Республики Абхазия по государственной языковой политике глава государства назначил Батала Хагуш.

В сентябре 2016 года по указу президента Абхазии был создан "Государственный комитет Республики Абхазия по государственной языковой политике". Основной задачей комитета является сохранение и развитие государственного абхазского языка.

Нурбей Ломия окончил филологический факультет Абхазского госуниверситета. С 2003 по 2005 годы работал корреспондентом в АГТРК. С 2003 — младший научный сотрудник Лаборатории диалектологии Абхазского института гуманитарных исследований им. Д.И. Гулиа. Нурбей Ломия возглавил Госкомитет 5 сентября 2016 года.

Батал Хагуш — декан филологического факультета АГУ, кандидат наук.