6 апреля 1993 года: смерть "притаилась" в Сухуме

Из дневника Людмилы Тарнава, пенсионерки, оставшейся в оккупированном Сухуме: "Ходила в воскресенье в город к Аде и Цице. Бомба на Марухской упала совсем рядом с их 9-этажным домом. В квартире Цицы вылетели абсолютно все стекла, даже дверные, а входная дверь была вышиблена взрывной волной.

Понесла я им свою одну заготовку с кабачками летнюю (баночку), букетик пармских фиалок из своего садика, цицмат, мяту и валериану Цице. На обратном пути, идя через весь город из центра домой, набрала полную сумочку хвороста. Стояла и отдыхала в тени куста олеандра. Ходят по учреждениям гвардейцы и спрашивают: "Работают ли тут абхазцы?"

Некоторые абхазцы исчезают, потом появляются. Проходил гвардеец и вызвался помочь нести дрова. Я поблагодарила и отказалась. Мне стало смешно. Если бы он знал, что я абхазка. Сейчас это все равно что еврейка при нацистах. Нам не хватает желтой звезды на одежде.

В этот день я узнала из газеты о гибели Этери Когония – одной из лучших театральных абхазских актрис, любимой многими, жены писателя Ивана Тарба. Трагическая гибель и страшная смерть.

Позвала Лялю Инал-ипа – она пришла и подстригла меня. "Мой придворный парикмахер", — шучу я. Собрала полную сумку травы "ахкужь куандыр", сварю и сделаю с орехом-фундуком. Эту траву в деревне мы готовили в последний четверг перед пасхой на "чхадыл". Вот вымыть ее – проблема. Все нет воды и электроэнергии.

Во дворе школы в Новом районе Сара мне показала валяющийся в траве у небольшой воронки неразорвавшийся небольшой снаряд. Валяется просто так. Никто его не думает обезвреживать. Летом он зарастет травой, и кто-то на него наступит.

Это чья-то притаившаяся смерть".

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