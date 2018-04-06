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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам борьбы с распространением мраморного клопа

Информация и методы: Хаджимба провел совещание по борьбе с мраморным клопом

© Фото: presidentofabkhazia
В Абхазии
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Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (81)
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Президент Республики Абхазия Рауль Хаджимба провел совещание по вопросам борьбы с распространением мраморного клопа в пятницу 6 апреля, сообщает пресс-секретарь главы государства Наала Авидзба.

СУХУМ, 6 апр — Sputnik. Президент Абхазии Рауль Хаджимба поручил участникам совещания по вопросам борьбы с распространением мраморного клопа усилить работу по борьбе с вредителем, проинформировала пресс-секретарь президента республики Наала Авидзба в пятницу 6 апреля.

"Президент поручил участникам совещания наладить более активную информационную деятельность по вопросам применения ядохимикатов и другим способам борьбы с мраморным клопом, а также продолжить еженедельные отчеты о проделанной работе", — сообщила Авидзба.

Мраморные клопы появились на Черноморском побережье Абхазии в большом количестве около четырех лет назад. По данным экологов, не существует четких методов борьбы с этими насекомыми без ущерба окружающей среде и здоровью человека.

Химическая обработка мраморного клопа
© Sputnik / Томас Тхайцук
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Вредитель вошел в Единый перечень карантинных объектов Евразийского экономического союза. Насекомое выявили в Новороссийске и Сочи, оно распространяется как самостоятельным полетом, так и с транспортными потоками свежих овощей и фруктов, срезанных цветов и посадочных материалов.

Питается молодыми листьями и плодами. Наибольший вред причиняет плодовым культурам и ягодным.

Может вредить овощным и зерновым культурам. Для людей он не представляет угрозы.

Коричнево-мраморный клоп – теплолюбивое насекомое, которое развивается в пределах температур от +15ºС до +33 ºС. Он распространен в странах Юго-Восточной Азии, откуда он происходит, США, странах Европы и Турции.

Все о проделанной работе в Абхазии по борьбе с мраморным клопом читайте здесь>>

Темы:
Борьба с вредителями в Абхазии (81)



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