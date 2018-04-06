Три вида любви: какие российские спектакли привезут в РУСДРАМ

СУХУМ, 6 апр – Sputnik, Амра Амичба. Гостями проекта "Шедевры московской сцены" станет культовый московский Театр на Юго-Западе с тремя спектаклями о любви, сказал на пресс-конференции генеральный директор РУСДРАМа Ираклий Хинтба, который выбирал постановки, чтобы показать абхазским зрителям.

По словам Хинтба, в каждом спектакле, поставленном по классическим произведениям мировой литературы, — "Дракула", "Портрет Дориана Грея" и "Макбет" — эта любовь разная.

Интервью Ираклия Хинтба слушайте здесь>>

"Дракула" Брэма Стокера – не ужастик, не роман только о вампирах и вампиризме, а роман о вечной любви, которая возвышает. Это спектакль о светлой стороне жизни. Он идет в Театре на Юго-Западе уже 13 лет с огромным успехом, на аншлагах, блестяще работают актеры. Они не жалеют себя, "тратятся", чтобы зрители в зале испытали потрясение. И очень рад, что спектакль "Дракула" откроет гастроли Театра на Юго-западе 10 апреля, — сказал гендиректор РУСДРАМа. — Спектакль "Портрет Дориана Грея" по роману Оскара Уайльда, который покажут в нашем театре 11 апреля, тоже история о любви, но к самому себе в первую очередь. Разрушающая любовь, роман о пороках, нравственном тупике. А 12 апреля зрители увидят "Макбет" — главный спектакль Театра на Юго-Западе. Это спектакль, который должен увидеть каждый. Не хочу предвосхищать, но те, кто придет на "Макбет" – это счастливые люди. "Макбет" – роман о любви к власти, жажде власти. Но в то же время, это роман и о разрушающей, безрассудной любви женщины к мужчине, которая может погубить все. Любовь, которая ведет к страшным преступлениям. Я уверен, что зритель наш будет доволен, потому что эти спектакли для нашего абхазского зрителя".

Хинтба отметил, что для Театра на Юго-Западе характерна выразительность актерского исполнения, экспрессия, эмоция, пластика. В спектаклях много танца, и это, по его словам, всегда надрыв, мощная актерская подача в зал.

"Театр на Юго-Западе — одно из самых интересных театральных мест в Москве. Я, будучи студентом, часто бывал на спектаклях театра и выходил из зала всегда с эмоциональным, интеллектуальным потрясением. Эти спектакли обладают очень важным для меня, я знаю, и для наших абхазских зрителей качеством – они эмоционально очень сильно воздействуют на зрителя", — отметил Хинтба.

По наблюдениям гендиректора РУСДРАМа, абхазский зритель – это эмоциональный зритель.

"Он, конечно, может оценить какие-то интеллектуальные строгие и тонкие построения, но если спектакль хотя бы один раз не заставил человека испытать ощущение восторга эмоционального "до мурашек", то не всегда попадает в восприятие нашего зрителя. Три спектакля позволят нашему зрителю испытать многократно такие эмоции и чувства в зрительном зале. Поэтому я убежден в успехе московского Театра на Юго-Западе в Абхазии", — подчеркнул он.

В Театре Искандера второй год проводится проект "Шедевры московской сцены", и это единственный театральный фестиваль за все послевоенное время, отметил Ираклий Хинтба.

"Проект-фестиваль очень важен для культуры Абхазии, позиционирования республики в международном культурном контексте, для того чтобы наши зрители не были оторваны от наиболее прогрессивных, интересных процессов в театральной культурной жизни России. Российская Федерация — лидер в мире по драматическому театру, посещаемость театров растет. И очень хорошо, что и в Абхазии посещаемость театров растет за последнее время. Это тоже очень хорошая тенденция, — сказал гендиректор театра Искандера. — Спектакли, которые в Москве проходят с колоссальным успехом, будут показаны в РУСДРАМе в том же абсолютном виде, аутентично, так же, как в Москве".

Министр культуры и охраны историко-культурного наследия Эльвира Арсалия сказала о важности фестивальной истории для культуры и зрителей.

"У нас ежегодно так сложилось, что проходят несколько фестивалей, которые имею для нас большое государственное культурное значение. Это фестиваль Хиблы Герзмава, который проводится семнадцатый год, молодой, но интересный фестиваль Искандера, органные фестивали, и недавно мы с вами присутствовали на рождении Сухумского международного кинофестиваля. На мой взгляд, идея создания театрального фестиваля своевременная и нужная идея, которую инициировал РУСДРАМ", — заметила Арсалия.

По словам министра, это не только вопрос развития культуры, а очень важная стратегическая государственная часть.

"Такие мероприятия помогают нашему зрителю сформировать свой вкус. Мы должны видеть разные театры, но не у всех есть возможность выезжать. Замечательная возможность, когда наши зрители, смогут увидеть в Абхазии лучшие театры Москвы. Не каждый может в них попасть, даже будучи в Москве. Спасибо и спонсорам, и организаторам. Нас ждет очень хорошая театральная неделя. Я уверена, что проект "Шедевры московской сцены" будет развиваться, и желаю вам, чтобы каждый год у вас было все больше площадок и возможностей", — сказала Эльвира Арсалия.

© Sputnik / Илона Хварцкия Услышать спектакль: РУСДРАМ готовится к показу "Игрока"

По наблюдениям главного администратора РУСДРАМа Дэниела Яковиди, люди хотят ходить в театр и уже ждут премьер.

"Таких спектаклей наши зрители не видели. Обязательно у них появятся новые творческие горизонты. И будут каждый год ждать проект "Шедевры московской сцены", — заметил Яковиди.

Администрация РУСДРАМа решила, чтобы спектакли в рамках "Шедевры московской сцены" были доступны для молодежи, студенты АГУ, СОИ и средне-специальных учебных заведений могут в день показа приобрести входной билет за 300 рублей и занять свободные или дополнительные места.