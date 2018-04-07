7 апреля 1993 года: из Грузии перебрасываются новые силы

Хроника Отечественной войны народа Абхазии 1992-1993 годов в проекте Sputnik Абхазия "413 дней", который стартовал 14 августа 2017 года.

Из оперативной сводки Министерства обороны Республики Абхазия: "На Гумистинском фронте продолжались орудийно–пулеметные и артиллерийские перестрелки. Несмотря на заявление грузинской стороны о прекращении огня, грузинская армия активно обстреливает населенные пункты Гуандра, Эшера, Псырцха. Командование грузинских войск, используя переговоры в Сочи, перебрасывает из Грузии в район боевых действий живую силу и технику.

Продолжались артобстрелы абхазских войск и мирных населенных пунктов Очамчырского района. У населенных пунктов Тамыш, Лабра, Цагера, Киндги противник концентрирует свои войска. На железнодорожных коммуникациях пущен под откос железнодорожный состав с живой силой и боевой техникой агрессора.

По оперативным данным Министерства обороны, убийство майора войск Российской Федерации Юрия Вобликова совершено командиром Ахалцихского батальона "Амаза" Амираном Дезбенидзе. Майор Юрий Вобликов в форме офицера Российских войск был расстрелян из автоматического оружия в салоне своей машины в селе Варча Гульрыпшского района. Чтобы скрыть следы преступления, грузинское командование задним числом сняло А. Дезбенидзе с должности комбата.

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