В ночь с 7 на 8 апреля в Лыхненском храме Успения Пресвятой Богородицы священнослужитель отец Сергий из Краснодарской епархии провел пасхальную службу.

СУХУМ, 8 апр – Sputnik, Сария Кварацхелия. Пасхальная служба состоялась в Лыхненском храме Успения Богородицы.

Для участия в праздничном богослужении в храме собралось несколько сотен верующих из Абхазии и России.

Пасхальное богослужение по традиции началось в 23.00. В этом году в Лыхненском храме, где уже на протяжении нескольких лет нет настоятеля, службу провел священнослужитель из Краснодарской епархии отец Сергий.

"Я впервые здесь провожу службу. Для меня огромная радость – проводить богослужение в храме, где уже больше одного тысячелетия молятся Господу, – признался он. – Всю ночь будем молиться. Это будет такое тихое, смиренное богослужение", – рассказал он перед началом богослужения.

© Sputnik Сария Кварацхелия Пасхальная служба в селе Лыхны

В полночь прихожане во главе со священнослужителем совершили крестный ход вокруг храма.

После крестного хода последовало служение пасхальной утрени. Служба продлилась до четырех утра.

Православные верующие отмечают в воскресенье главный христианский праздник — Пасху, или Воскресение Христово.

В этот день вспоминается Воскресение из мертвых Иисуса Христа на третий день после Его распятия на кресте.

Слово "пасха" ведет свое начало от названия ветхозаветного праздника Пасхи, получивший такое название от еврейского слова "пасах" ("проходит мимо") — в воспоминание древнего события исхода евреев из Египта и от египетского рабства, когда ангел, поражавший египетских первенцев, при виде крови пасхального агнца на дверях еврейских жилищ проходил мимо, оставляя их неприкосновенными.

© Sputnik Сария Кварацхелия Пасхальная служба в селе Лыхны

Есть древнее толкование праздника, которое связывает его с созвучным греческому слову "страдаю".

Этот древнейший христианский праздник был установлен и праздновался еще в апостольское время.