Культурные события недели: премьеры в РУСДРАМе и кино на СКЛАДе

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Афиша культурных событий Абхазии с 9 по 15 апреля.
Государственный молодежный театр
12 апреля в 18:30 на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба актеры Государственного молодежного театра покажут спектакль "Кролики и удавы".
Спектакль, который длится полтора часа, по задумке художника-постановщика Алексея Шервашидзе-Чачба наполнен минималистичными декорациями и костюмами: слегка выбеленные лица "кроликов" венчают шапочки из газетных листов, а удавы, облаченные в темные плащи, проглатывали своих жертв огромными сачками
РУСДРАМ
В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 10 апреля в 10:00 состоится премьерный показ спектакля "Дракула" режиссера Валерия Беляковича.
Уже на следующий день 11 апреля будет еще одна премьера – в 19:00 зрители РУСДРАМа посмотрят спектакль "Портрет Дриана Грея" в постановке Олега Леушина.
Неделя премьер на этом не закончится, в четверг 12 апреля в 19:00 на сцене РУСДРАМа состоится показ спектакля режиссера Валерия Беляковича "Макбет".
14 апреля в 19:00 покажут спектакль "Черная курица, или Подземные жители"
Премьера спектакля по повести Антония Погорельского состоялась в прошлом году в течение 36-го театрального сезона Государственного Русского театра драмы.
Режиссер-постановщик Анастас Кичик, который уже ставил одноименный спектакль в Архангельске. Его работа тогда была представлена на фестивале имени Федора Абрамова и получила награду за лучшую режиссерскую работу и за лучшую актерскую работу.
Главный герой спектакля – маленький мальчик Алеша, который очень добрый, скоромный, трудолюбивый. Он очень любит черную курицу Чернушку и спасает от кухарки, которая хотела ее поймать и зарезать.
Культурная площадка СКЛАД
На культурной площадке СКЛАД 10 апреля в 19:00 состоится показ американского фильма "Останься", снятого в 2005 году.
"Останься" — это "очень авторское кино", фильм — головоломка, фильм — иллюзия, фильм — сон. Необычный сюжет призван заставить зрителя самому интерпретировать увиденное.
Главный герой картины, . Его жизнь – это калейдоскоп непонятных событий и явлений, разобраться в которых самостоятельно он не в силах.
Спектакль в Гале
Детский спектакль "Пастух и кот" режиссера-постановщика Абхазского государственного драматического театра Алхаса Шамба маленьким покажут в Доме Культуры города Гал 12 апреля в 14:00.
Спектакль "Пастух и кот" начинается с народной пастушеской песни. Музыка сопровождает спектакль до самого конца, прерывается лишь в отдельных перипетиях, которые кардинально меняют жизнь главных героев – пастуха Дамея (Саид Лазба) и принцессы (Эсма Квициния).
В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.