Культурные события недели: премьеры в РУСДРАМе и кино на СКЛАДе

Информационное агентство и радио Sputnik Абхазия предлагает еженедельную афишу проводимых в Абхазии театральных представлений, филармонических и эстрадных концертов, выставок, киносеансов и других культурных событий.

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Афиша культурных событий Абхазии с 9 по 15 апреля.

Государственный молодежный театр

12 апреля в 18:30 на сцене Абхазского государственного драматического театра имени Самсона Чанба актеры Государственного молодежного театра покажут спектакль "Кролики и удавы".

Спектакль, который длится полтора часа, по задумке художника-постановщика Алексея Шервашидзе-Чачба наполнен минималистичными декорациями и костюмами: слегка выбеленные лица "кроликов" венчают шапочки из газетных листов, а удавы, облаченные в темные плащи, проглатывали своих жертв огромными сачками

© Sputnik "Кролики и удавы".

РУСДРАМ

В Государственном русском театре драмы имени Фазиля Искандера 10 апреля в 10:00 состоится премьерный показ спектакля "Дракула" режиссера Валерия Беляковича.

Уже на следующий день 11 апреля будет еще одна премьера – в 19:00 зрители РУСДРАМа посмотрят спектакль "Портрет Дриана Грея" в постановке Олега Леушина.

© Фото: https://rusdram.org Спектакль "Дракула"

Неделя премьер на этом не закончится, в четверг 12 апреля в 19:00 на сцене РУСДРАМа состоится показ спектакля режиссера Валерия Беляковича "Макбет".

14 апреля в 19:00 покажут спектакль "Черная курица, или Подземные жители"

Премьера спектакля по повести Антония Погорельского состоялась в прошлом году в течение 36-го театрального сезона Государственного Русского театра драмы.

Режиссер-постановщик Анастас Кичик, который уже ставил одноименный спектакль в Архангельске. Его работа тогда была представлена на фестивале имени Федора Абрамова и получила награду за лучшую режиссерскую работу и за лучшую актерскую работу.

© Sputnik / Томас Тхайцук Премьера спектакля "Черная Курица" в Русдраме

Главный герой спектакля – маленький мальчик Алеша, который очень добрый, скоромный, трудолюбивый. Он очень любит черную курицу Чернушку и спасает от кухарки, которая хотела ее поймать и зарезать.

Культурная площадка СКЛАД

На культурной площадке СКЛАД 10 апреля в 19:00 состоится показ американского фильма "Останься", снятого в 2005 году.

"Останься" — это "очень авторское кино", фильм — головоломка, фильм — иллюзия, фильм — сон. Необычный сюжет призван заставить зрителя самому интерпретировать увиденное.

Главный герой картины, . Его жизнь – это калейдоскоп непонятных событий и явлений, разобраться в которых самостоятельно он не в силах.

20th Century Fox Кадр из фильма "Останься"

Спектакль в Гале

Детский спектакль "Пастух и кот" режиссера-постановщика Абхазского государственного драматического театра Алхаса Шамба маленьким покажут в Доме Культуры города Гал 12 апреля в 14:00.

Спектакль "Пастух и кот" начинается с народной пастушеской песни. Музыка сопровождает спектакль до самого конца, прерывается лишь в отдельных перипетиях, которые кардинально меняют жизнь главных героев – пастуха Дамея (Саид Лазба) и принцессы (Эсма Квициния).

© Sputnik / Томас Тхайцук Спектакль - Пастух и кот

В нашей афише культурных событий Абхазии вы найдете самые свежие новости культуры и искусства республики, включая информацию о концертах, фестивалях, театральных спектаклях и многих других культурных событиях. Следите за нашим календарем культурных событий и держите руку на пульсе культурной жизни Абхазии.