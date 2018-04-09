9 апреля 1993 года: беженцев из Абхазии приютили в Кабардино-Балкарии

Из публикации в газете "Республика Абхазия" от 9 апреля 1993 года:

"Более ста пятидесяти беженцев из Абхазии – стариков, женщин и детей – в эти тяжелейшие для Апсны дни нашли приют в санатории "Горный родник" в братской Кабардино-Балкарии.

Они обеспечены правительством республики бесплатным питанием и проживанием, окружены заботой. Недавно одна из беженок из Очамчирского района (ее муж воюет сейчас за свободу Абхазии в родном районе и фамилию ее из понятных соображений не называю) родила девочку. Женская кабардинская организация "Адиюх" взяла над девочкой шефство. Мать и новорожденную абхазку торжественно забрали из роддома, преподнесли традиционный у кабардинцев в таких случаях подарок.

"В нашем народе – рассказывает председатель совета организации "Адиюх" Раиса Шорова, – издавна заведено так: тот, кто дает ребенку имя, обязательно проявляет о нем заботу вплоть до его совершеннолетия. Вот мы и решили дать девочке имя Адиюх, что значит "светлая", "лучезарная", чтобы эту заботу взяла на себя наша организация. "Адиюх" проявляет большую заботу и о других детях и женщинах вынужденных покинуть Абхазию".

Sputnik Абхазия расскажет все об Отечественной войне народа Абхазии в ежедневной рубрике "413 дней". Официальные документы, свидетельства очевидцев, воспоминания ветеранов, письма и дневники свидетелей слушайте на радио и читайте на сайте Sputnik Абхазия.