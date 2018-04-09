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Народный артист Фазлыбей Куруа

Танец с кинжалом: народному артисту Фазлыбею Куруа исполнилось бы 80 лет

Facebook/Куруа Фазлыбей
В Абхазии
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Со дня рождения известного абхазского танцора, хореографа и постановщика народных танцев, народного артиста Абхазии Фазлыбея Куруа прошло 80 лет.

Бадрак Авидзба, Sputnik

Фазлыбей Куруа родился в селе Звандрипш Гудаутского района 9 апреля 1938 года. Он с детства любил народные танцы, был участником школьного ансамбля песни и танца, вместе с которым он принимал участие в различных фестивалях и олимпиадах.

Государственный заслуженный ансамбль народной песни и танца Республики Абхазии.
© Sputnik / Томас Тхайцук
С песнями и танцами: Госансамбль отметил 85-летие

Выделиться талантом

Заметив талант юного Фазлыбея Куруа в 1956 году, руководитель Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии Алексей Чичба пригласил его в коллектив. Тогда шел отбор талантливых людей для коллектива, который готовился к предстоящей декаде литературы и искусства Абхазии в Тбилиси.

"Среди приглашенных в ансамбль оказался и Фазлыбей. Он был уже готов для работы на профессиональной сцене, и слава его стала стремительно расти. Как известно, чтобы стать мастером своего дела, одних природных данных мало, нужна кропотливая работа над собой, много труда и терпения. Лишь тогда может человек достичь своей цели. У Фазлыбея это получилось. Декада в Тбилиси прошла с большим успехом. В том же году в Москве проходил международный фестиваль молодежи и студентов. В этом фестивале принимал участие и Фазлыбей Куруа, который стал его лауреатом", — говорится в статье "Памяти Фазлыбея Куруа", напечатанная в газете "Республика Абхазия.

Народный артист Абхазии Фазлыбей Куруа
© Facebook/Куруа Фазлыбей
Народный артист Абхазии Фазлыбей Куруа

В 1960 году Куруа поступил на хореографическое отделение Сухумского культпросветучилища, а в 1961 году ему было присвоено звание заслуженного артиста Абхазии.

"Я был маленьким, когда в мое родное село Мыку приезжал ансамбль народной песни танца, всегда ждал их выступление с большим нетерпением. В коллективе танцевали и мои старшие братья. Тогда в ансамбле блистал Фазлыбей Куруа, он всегда выделялся среди всех", — сказал художественный руководитель государственного ансамбля народного танца "Кавказ" Арвелод Тарба.

Арвелод Тарба пришел в ансамбль народной песни и танца в 1972 году, руководил коллективом Фазлыбей Куруа.

"Он меня принял. Я был юным, знал некоторые танцы, но надо было меня направить научить тому, чего не знал. Благодаря тому что он мне показывал, я стал понемногу овладевать профессией", — рассказал Тарба.

Фазлыбей Куруа и Кандид Тарба

                        ©
                    Facebook/Куруа Фазлыбей
Фазлыбей Куруа и Кандид Тарба

По словам художественного руководителя "Кавказа", зрители всегда с восторгом встречали выступления Куруа.

"Где бы он ни выступал, зрители всегда восхищались его танцами, кто не знал его интересовались у остальных о том кто это выступает, настолько захватывающим были его танцы", — отметил Арвелод Тарба.

Покорить зрителей

Фазлыбей Куруа в 1969 году был назначен главным балетмейстером Государственного ансамбля народной песни и танца Абхазии. Среди танцев которые он поставил: "Танец с кинжалами", "Свадебный танец", "Трудовой" и другие.

Государственный ансамбль народной песни и танца гастролировал по всему СССР, и во многих зарубежных странах.

"Запомнились гастроли, проходившие с большим успехом в Польше. Особенно отмечалось высокое мастерство Фазлыбея Куруа в "Танце с кинжалами". Восхищенные зрители вызывали его по многу раз на "бис", с букетами роз поднимались на сцену и благодарили. В польской газете "DZENNIK BALTIKY" была помещена статья под заголовком "Абхазские дьяволы" на сопотской сцене", — отмечается в статье "Памяти Фазлыбея Куруа".

Народный артист Фазлыбей Куруа
© Facebook/Куруа Фазлыбей
Народный артист Фазлыбей Куруа

Фазлыбей Куруа принимал участие в эстрадном ансамбле "Апсны-67" с которым ездил на гастроли в Германию.

"Помимо своих профессиональных качеств он был замечательным человеком, он всегда знал где и что сказать, был очень совестливым человеком", — сказал руководитель ансамбля "Кавказ" Арвелод Тарба.

Не стало известного танцора и постановщика народных танцев, народного артиста Абхазии, Фазлыбея Куруа 1 февраля 2013 года.




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