"Абхазавтодор" об укладке асфальта на улице Адыгейская: завершим до конца апреля

Работы на улице Адыгейской проводятся в рамках проекта развития автодорожной сети по Инвестиционной программе на 2017-2018 годы.

СУХУМ, 10 апр – Sputnik. До конца апреля улица Адыгейская в Сухуме будет отремонтирована полностью, рассказал в эфире радио Sputnik Абхазия директор РУП "Абхазавтодор" Борис Ачба.

"Сметная стоимость объекта 31 миллион рублей, на данном объекте работали три субподрядчика, по линии водопровода это один субподрядчик, по ливневой канализации — другой, и сегодня работает третий субподрядчик по укладке асфальта — это "Абхазрегионстрой", — добавил он.

До нового 2018 года было уложено 1500 метров асфальта, общая протяженность дороги составляет около 4 километров.

"1500 метров асфальта мы уложили в 2017 году, так как объект переходящий, продолжили работы буквально три дня назад. Сейчас мы выработали весь битум, мы заказали битум, будет идти к нам с Волгограда около четырех дней, до этого специалисты завершат работы по ливневой канализации", — подчеркнул он.

© Sputnik / Томас Тхайцук Укладку асфальта на улице Имама Шамиля начали в Сухуме

До начала работ по восстановлению дороги на улице Адыгейская она была в удручающем состоянии, заметил Ачба.

"Там когда-то лежал асфальт, мы начали восстанавливать дорогу с села Яштуха, где люди еще до войны не видели асфальта, там дорога была "убита", не работали ливневые канализации, вы знаете, проблема нашего города — это водосточные трубы, они не менялись много лет. Средств, конечно, недостаточно, но мы согласились работать на те средства, которые есть, потому что лучше что-то делать, чем ничего. В итоге мы эту дорогу практически привели в чувство", — рассказал директор РУП "Абхазавтодор".

Восстановление дороги на Адыгейской началось еще в 2017 году, оно включает в себя ремонт ливневой канализации, укладку труб, ремонт мостов, замену труб, перил мостов, а также непосредственно укладку дорожного полотна.

Работы на улице Адыгейской проводятся в рамках проекта развития автодорожной сети по Инвестиционной программе на 2017-2018 годы.