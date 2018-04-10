10 апреля 1993 года: дождь вместо питьевой воды в Сухуме

Из воспоминаний пенсионерки Людмилы Тарнава, находившейся в оккупированном Сухуме: "С утра хлопотный и напряженный день. К шести часам утра вышла к хлебозаводу за хлебом. Как ни странно, оказалась первой. Никого еще не было. Потом стала собираться очередь. Хлеб стали давать в 7 часов. Слава богу, что хоть с хлебом немного наладилось. Утром продадут, что напекли за ночь, а потом весь день закрыто до следующего утра.

Потом пошла к колодцу за водой. Как ни странно, тоже очереди не было – воду быстро набрала. Под моросящим дождем вышла с сумкой и набрала посыпавшуюся во время сильного ветра кору эвкалипта для растопки печки.

"Мои гвардейцы", видимо, уезжали домой на время перемирия, затишья. Сегодня уже промелькнула Русико, в нарядном платье взбежала наверх, а потом, переодевшись в форму и схватив свой автомат, выбежала и помчалась в сторону Ачадары, на позиции, надо полагать… В моем доме амазонка ХХ века. И не просто девчонка, а жена, мать двоих детей. Сорви-голова-да и только! Но Маринкину Мукба квартиру она здорово распотрошила… Но Марина не уехать не могла – муж ее принимал активное участие в движении абхазцев за независимость.

Сегодня пошли по городу троллейбусы. Но в квартирах света еще нет. Господи, хоть бы дали электричество! Тогда и вода пойдет, и искать хворост не придется больше. Пройдет неделя, и опять взорвут, наверно, абхазцы ЛЭП…

Давно из автоматов возле дома не стреляли. А вот вчера, в сумерках, затрещали возле дома автоматные очереди. Очень неприятно. Тем более света нет, сижу при коптилке. У хлебной очереди говорили, что и утром стреляли рядом из автоматов. Но я это уже не слышала – спала.

Дождь льет весь день. Все уже набрали воду. И она была желтая, с пеной, грязная, а сейчас льет с неба чистенькая водица, хоть пей, на вид чище, чем в колодце и чем была в последнее время из-под крана, ржавая, желтая. А дождевая сейчас, как стеклышко. Очистились небеса от отравы, промылись. Часть своей дождевой воды сменила. Для мытья зелени, посуды, овощей, рук.

Мы сейчас живем без всякой информации – телевизоры-то не работают. А, может, нарочно не дают электроэнергию, чтобы не смотрели телевизоры. Но соседки-грузинки больше информированы, так как бегают к этой девочке – гвардейке. А уж она-то лучше нас информирована. Но ничего нам не говорят о том, что нового. Сейчас тихо, и то ли переговоры идут какие-то, то ли перемирие. Вроде Грачев – министр обороны РСФСР – где-то здесь… Что, как, где – ничего не знаю. Вакуум информации."

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